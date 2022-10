26 ottobre 2022 11:51

Apre a Milano il nuovo negozio “Le eccellenze di Esselunga”

Nel cuore della via del gusto a Milano Esselunga inaugura il primo negozio dedicato alle sue eccellenze. Dopo aver sperimentato con successo il temporary store della pasticceria Elisenda a Natale 2021, Esselunga, produttore oltre che retailer, torna in via Spadari 4 con un negozio ancora più ampio e un format inedito che presenta in una “bottega di quartiere” il meglio delle sue produzioni, in un’atmosfera accogliente dove la qualità dei prodotti si unisce alla cura del servizio costruito intorno al cliente.