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Promosso da Artigiano in Fiera

Anteprima d’estate al via a Milano

L’evento è in programma dal 29 maggio al 2 giugno: cinque giorni tra artigianato, territori e culture dall’Italia al mondo, a ingresso gratuito

28 Mag 2026 - 17:21
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