“FORWARD2030”, la visione per la crescita futura del gruppo Schwan-STABILO

Ogni divisione del gruppo sta seguendo un proprio percorso di trasformazione: per STABILO, l’obiettivo è valorizzare la fiducia conquistata grazie a prodotti riconosciuti ed entrare in nuovi contesti culturali significativi. La competenza di prodotto e l’innovazione orientata al consumatore rimangono centrali, mentre il brand esplora nuove opportunità. Schwan Cosmetics invece sta consolidando ulteriormente il proprio ruolo di partner strategico per l’innovazione dei marchi beauty, e punta ad aiutare i propri clienti ad anticipare l’evoluzione delle aspettative e a tradurla in prodotti desiderabili. Infine la divisione Outdoor, che riunisce quattro marchi specializzati e distintivi (deuter, ORTOVOX, Maier Sports e Gonso), sta potenziando le proprie capacità digitali, sviluppando in modo selettivo le relazioni dirette con i consumatori ed esplorando opportunità internazionali.