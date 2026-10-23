“FORWARD2030”, la visione per la crescita futura del gruppo Schwan-STABILO

Schwan-STABILO ha aperto una nuova fase della sua crescita, focalizzata sull’innovazione e sullo sviluppo internazionale del gruppo. Sotto la guida del Group CEO Michele Molon è stato infatti varato il quadro strategico “FORWARD2030”, che definisce la direzione della prossima fase di sviluppo. “Abbiamo un patrimonio straordinario, ma la nostra storia è un punto di partenza, non una strategia. La nostra responsabilità è rendere le nostre attività più rilevanti, più competitive e meglio attrezzate per costruire un futuro sostenibile”, ha spiegato Molon.
I numeri del gruppo
Il gruppo Schwan-STABILO sta portando avanti una trasformazione volta a rafforzare le proprie attività. Nell’ultimo esercizio, Schwan-STABILO ha registrato ricavi netti consolidati pari a circa 781 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Le sue tre divisioni apportano competenze complementari e operano attraverso differenti modelli di accesso al mercato: Schwan Cosmetics rappresenta circa il 51% dei ricavi del Gruppo, STABILO il 24% e il comparto Outdoor il 25%.
I percorsi di trasformazione
Ogni divisione del gruppo sta seguendo un proprio percorso di trasformazione: per STABILO, l’obiettivo è valorizzare la fiducia conquistata grazie a prodotti riconosciuti ed entrare in nuovi contesti culturali significativi. La competenza di prodotto e l’innovazione orientata al consumatore rimangono centrali, mentre il brand esplora nuove opportunità. Schwan Cosmetics invece sta consolidando ulteriormente il proprio ruolo di partner strategico per l’innovazione dei marchi beauty, e punta ad aiutare i propri clienti ad anticipare l’evoluzione delle aspettative e a tradurla in prodotti desiderabili. Infine la divisione Outdoor, che riunisce quattro marchi specializzati e distintivi (deuter, ORTOVOX, Maier Sports e Gonso), sta potenziando le proprie capacità digitali, sviluppando in modo selettivo le relazioni dirette con i consumatori ed esplorando opportunità internazionali.
Il ruolo dell’Italia
Proprio l’internazionalizzazione risulta essere uno dei principali motori di “FORWARD2030”: la strategia complessiva del Gruppo. Guidata dal principio di dare priorità alla creazione di valore rispetto alla crescita, la strategia parte dai punti di forza del Gruppo per migliorare le performance, valorizzare le sinergie e sviluppare opportunità di crescita. E in questa prospettiva, l’Italia riveste ruolo centrale in qualità di mercato strategico per il gruppo.