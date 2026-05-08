Food Summit 2026, l’agroalimentare italiano alla prova della volatilità

I ministri Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso hanno inviato videomessaggi in occasione dell’evento: “Il ministero dell’Agricoltura ha investito oltre 15 miliardi di euro in tre anni sul sistema primario e messo la sovranità alimentare al centro dell'agenda politica nazionale ed internazionale”, ha sottolineato Lollobrigida. “Siamo intervenuti anche in emergenza sul costo del gasolio dovuto alle crisi geopolitiche, con un intervento che prevede un credito d'imposta del 20% per i nostri pescatori e agricoltori”. Per Adolfo Urso “l’agroalimentare italiano conferma solidità e capacità di adattamento: la filiera conta circa 800mila imprese e dà lavoro a oltre 3 milioni di persone, includendo la distribuzione” e, ricordando l’attenzione del Governo ai costi energetici, ha aggiunto: “Il Consiglio dei ministri ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti, adottando un approccio prudente e responsabile. Se il blocco nello stretto di Hormuz dovesse proseguire, saranno valutati ulteriori interventi commisurati”.