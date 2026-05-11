L’evento

Torna il Food&Science Festival a Mantova, appuntamento dal 15 al 17 maggio

Sono in programma oltre 150 incontri, con più di 140 ospiti. Verrà conferito il Premio Agricoltura Mantovana 2026 all’ex ministra Maria Chiara Carrozza

11 Mag 2026 - 18:33
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© Ufficio stampa

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Sta per tornare il Food&Science Festival: l’evento giunto alla sua decima edizione si terrà da venerdì 15 a domenica 17 maggio a Mantova, e avrà come tema “Traiettorie”. I tre giorni saranno conditi da incontri, dialoghi, laboratori e spettacoli che portano in città scienziati, ricercatori, divulgatori, economisti, storici, rappresentanti della filiera produttiva e protagonisti della cultura contemporanea. Saranno presenti oltre 140 ospiti in più di 150 incontri. L’eventi è promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola. Tra i temi centrali ci saranno argomenti di discussione pubblica come l’editing genetico, il cambiamento climatico e gli alimenti ultraprocessati.

“Decennale è la maturità del progetto”

 “Il traguardo del decennale segna la maturità di un progetto che ha saputo portare la scienza applicata al cibo fuori dagli ambiti specialistici, rendendola comprensibile e condivisa”, ha spiegato Andrea Pagliari, presidente di Confagricoltura Mantova. “In questi dieci anni il Food&Science Festival è diventato uno spazio di confronto reale tra ricerca, produzione e società, in grado di raccontare in modo concreto le trasformazioni dell’agricoltura. Un percorso che abbiamo costruito con continuità e che oggi rappresenta un punto di riferimento per chi vuole comprendere davvero come cambia il settore”.

Il premio a Maria Chiara Carrozza

 In apertura dell’evento, venerdì 15 maggio alle 17 al Teatro Bibiena, l’ex ministra e professoressa di Bioingegneria e Biorobotica all’Università di Milano-Bicocca Maria Chiara Carrozza riceverà il Premio Agricoltura Mantovana 2026: il riconoscimento sottolinea il valore della ricerca come infrastruttura strategica per il futuro del Paese. I dettagli relativi a giorno, ora e luogo dei singoli appuntamenti sono disponibili nella sezione dedicata al programma sul sito del Festival, mentre nella sezione protagonisti sono disponibili i profili degli ospiti di questa edizione. È importante ricordare infine che gli eventi sono ad accesso gratuito con registrazione obbligatoria sul sito.

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