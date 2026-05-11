Torna il Food&Science Festival a Mantova, appuntamento dal 15 al 17 maggio

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Sta per tornare il Food&Science Festival: l’evento giunto alla sua decima edizione si terrà da venerdì 15 a domenica 17 maggio a Mantova, e avrà come tema “Traiettorie”. I tre giorni saranno conditi da incontri, dialoghi, laboratori e spettacoli che portano in città scienziati, ricercatori, divulgatori, economisti, storici, rappresentanti della filiera produttiva e protagonisti della cultura contemporanea. Saranno presenti oltre 140 ospiti in più di 150 incontri. L’eventi è promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola. Tra i temi centrali ci saranno argomenti di discussione pubblica come l’editing genetico, il cambiamento climatico e gli alimenti ultraprocessati.
“Decennale è la maturità del progetto”
“Il traguardo del decennale segna la maturità di un progetto che ha saputo portare la scienza applicata al cibo fuori dagli ambiti specialistici, rendendola comprensibile e condivisa”, ha spiegato Andrea Pagliari, presidente di Confagricoltura Mantova. “In questi dieci anni il Food&Science Festival è diventato uno spazio di confronto reale tra ricerca, produzione e società, in grado di raccontare in modo concreto le trasformazioni dell’agricoltura. Un percorso che abbiamo costruito con continuità e che oggi rappresenta un punto di riferimento per chi vuole comprendere davvero come cambia il settore”.
Il premio a Maria Chiara Carrozza
In apertura dell’evento, venerdì 15 maggio alle 17 al Teatro Bibiena, l’ex ministra e professoressa di Bioingegneria e Biorobotica all’Università di Milano-Bicocca Maria Chiara Carrozza riceverà il Premio Agricoltura Mantovana 2026: il riconoscimento sottolinea il valore della ricerca come infrastruttura strategica per il futuro del Paese. I dettagli relativi a giorno, ora e luogo dei singoli appuntamenti sono disponibili nella sezione dedicata al programma sul sito del Festival, mentre nella sezione protagonisti sono disponibili i profili degli ospiti di questa edizione. È importante ricordare infine che gli eventi sono ad accesso gratuito con registrazione obbligatoria sul sito.