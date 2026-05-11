Torna il Food&Science Festival a Mantova, appuntamento dal 15 al 17 maggio

Sta per tornare il Food&Science Festival: l’evento giunto alla sua decima edizione si terrà da venerdì 15 a domenica 17 maggio a Mantova, e avrà come tema “Traiettorie”. I tre giorni saranno conditi da incontri, dialoghi, laboratori e spettacoli che portano in città scienziati, ricercatori, divulgatori, economisti, storici, rappresentanti della filiera produttiva e protagonisti della cultura contemporanea. Saranno presenti oltre 140 ospiti in più di 150 incontri. L’eventi è promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola. Tra i temi centrali ci saranno argomenti di discussione pubblica come l’editing genetico, il cambiamento climatico e gli alimenti ultraprocessati.