Giornata mondiale dell’uovo, i numeri della filiera e il suo valore per l’agroalimentare

Il 9 ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Uovo, e in questa occasione si è tenuto nei giorni scorsi a Bologna l’evento “L’uovo è solo la punta dell’iceberg”, promosso dal Gruppo Eurovo insieme ad ASSOAVI e MSD Animal Health Srl. Si è trattato di un appuntamento dedicato a una filiera importante per il settore agroalimentare italiano: ogni giorno infatti vengono prodotte nel Paese più di 34 milioni di uova al giorno, circa 12 miliardi e mezzo in un anno, per un valore complessivo di circa 3,73 miliardi di euro. Nel corso dell’evento Eurovo ha illustrato le attività che caratterizzano la filiera: dalla preparazione dei mangimi alla gestione e alla cura degli allevamenti, dal controllo della qualità al benessere animale, fino alla selezione e al confezionamento delle uova, alla sgusciatura e alla pastorizzazione.