Torna il Festival del Prosciutto di Parma, appuntamento dal 4 al 6 settembre

Si terrà dal 4 al 6 settembre a Langhirano, in provincia di Parma, la ventinovesima edizione del Festival del Prosciutto di Parma: la manifestazione celebra ogni anno uno dei simboli del patrimonio gastronomico italiano, permettendo di conoscere le persone e il territorio che rendono possibile la realizzazione di questa eccellenza. L’evento sarà aperto venerdì 4 alle 18.30 dalla presentatrice e madrina del Festival Francesca Romana Barberini, conduttrice, food writer e divulgatrice enogastronomica. Gli ospiti della serata saranno lo chef Andrea Mainardi e l’atleta Fausto Desalu, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e bronzo agli ultimi europei di atletica leggera.