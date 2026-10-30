Ferrero Innovation Day 2026, ecco le cinque innovazioni per il mercato italiano

Sono state presenta da Ferrero le cinque innovazioni per il mercato italiano: la gamma Wonka, con sei referenze tra premium chocolate, caramelle e ovetti; Nutella Cookies e Pain Au Nutella, che rafforzano la presenza del brand nella biscotteria e nel frozen bakery; Pocket Coffee, la Tavoletta Pocket Coffe Dark e gli Ovetti Pocket Coffe e, da gennaio del prossimo anni, Eat Natural Granola, pensata per la colazione. Alle cinque innovazioni si affianca Kinder Curnchy Cookies, che arricchisce la gamma dei biscotti Kinder e che da settembre 2026 ha fatto il suo ingresso anche nei supermercati.