Ferrero Innovation Day 2026, ecco le cinque innovazioni per il mercato italiano

Sono state presenta da Ferrero le cinque innovazioni per il mercato italiano: la gamma Wonka, con sei referenze tra premium chocolate, caramelle e ovetti; Nutella Cookies e Pain Au Nutella, che rafforzano la presenza del brand nella biscotteria e nel frozen bakery; Pocket Coffee, la Tavoletta Pocket Coffe Dark e gli Ovetti Pocket Coffe e, da gennaio del prossimo anni, Eat Natural Granola, pensata per la colazione. Alle cinque innovazioni si affianca Kinder Curnchy Cookies, che arricchisce la gamma dei biscotti Kinder e che da settembre 2026 ha fatto il suo ingresso anche nei supermercati.
Gli ottanta anni di Ferrero
Le novità sono state presentate nel corso della seconda edizione del Ferrero Innovation Day Italia, che si è svolta nell’anno dell’80esimo anniversario di Ferrero. L’azienda è infatti stata fondata ad Alba nel 1946 da Pietro Ferrero. Nel corso degli anni sono diversi i marchi che hanno fatto la storia di Ferrero: nel 1964 arriva infatti Nutella, poi Kinder nel 1968, Tic Tac nel 1969, Estathé nel 1972 e Ferrero Rocher nel 1982, solo per citare alcuni degli esempi più famosi ed entrati nelle abitudini di consumo del Paese.
L’innovazione come motore del sistema
“Ottant’anni fa, ad Alba, Ferrero ha iniziato a inventare prodotti e categorie. Oggi quello stesso spirito ci guida in due direzioni: rafforzare i nostri brand iconici, che fanno parte della vita delle famiglie italiane, ed esplorare con coraggio nuove occasioni di consumo”, ha spiegato Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia. “Le cinque innovazioni che presentiamo – Nutella Cookies, la gamma Wonka, Pain Au Nutella, le novità Pocket Coffee, tavoletta e ovetti, ed Eat Natural Granola – nascono da qui. L’innovazione resta per noi il motore di un sistema che unisce qualità, persone e unicità: è il nostro modo di celebrare l’80esimo anniversario guardando al futuro”.