Leone 1857 inaugura “La Fabbrica della Felicità” per raccontarsi al pubblico

Leone 1857 ha inaugurato a Collegno in provincia di Torino “La Fabbrica della Felicità”, un nuovo spazio aperto al pubblico e realizzato accanto all’attuale stabilimento. Concepita per inserirsi nel panorama culturale e turistico di Torino e del Piemonte, si tratta di un’opera originale che integra museo esperienziale e produzione accompagnando i visitatori in un percorso immersivo alla scoperta del mondo Leone, tra cioccolato, caramelle, creatività e 170 anni di storia. Progettata dallo studio di architettura milanese Piuarch, “La Fabbrica della Felicità” si sviluppa su 7.000 metri quadrati.
L’esperienza della “La Fabbrica della Felicità”
Ad accogliere i visitatori è un ampio atrio caratterizzato dalla presenza della storica latta gialla Leone in formato monumentale, sospesa al centro. Qui si trovano la caffetteria e il flagship store, dove è disponibile l'intera gamma delle specialità Leone con la possibilità di personalizzare la propria selezione grazie alla vendita sfusa. Il percorso si sviluppa poi su due piani, seguendo una struttura ad anello che alterna ambienti immersivi, installazioni interattive e affacci sulle linee produttive. Punto culminante è il Teatro, che offre la vista sulle storiche linee produttive delle pastiglie e del cioccolato. La visita si conclude con un momento di assaggio dei prodotti Leone.
“Una bella storia italiana”
Nella progettazione della “La Fabbrica della Felicità” è stata posta attenzione alla sostenibilità ambientale e al benessere delle persone. Il nuovo stabilimento è stato concepito per conseguire la certificazione LEED Gold e integra soluzioni orientate al risparmio energetico e idrico. Michela Petronio, presidente di Leone 1857, e Luca Barilla hanno commentato: “La Fabbrica della Felicità nasce da un sogno che accompagna la nostra famiglia fin dal 2018, quando abbiamo acquisito Leone 1857: custodire, tramandare e condividere con il pubblico, una bella storia Italiana. Abbiamo sentito da subito la responsabilità di preservarne l'identità, il patrimonio e i valori, accompagnandoli con cura verso il futuro”.