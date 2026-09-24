Leone 1857 inaugura “La Fabbrica della Felicità” per raccontarsi al pubblico

Nella progettazione della “La Fabbrica della Felicità” è stata posta attenzione alla sostenibilità ambientale e al benessere delle persone. Il nuovo stabilimento è stato concepito per conseguire la certificazione LEED Gold e integra soluzioni orientate al risparmio energetico e idrico. Michela Petronio, presidente di Leone 1857, e Luca Barilla hanno commentato: “La Fabbrica della Felicità nasce da un sogno che accompagna la nostra famiglia fin dal 2018, quando abbiamo acquisito Leone 1857: custodire, tramandare e condividere con il pubblico, una bella storia Italiana. Abbiamo sentito da subito la responsabilità di preservarne l'identità, il patrimonio e i valori, accompagnandoli con cura verso il futuro”.