"Europe's Living Rooms", il progetto fotografico che racconta bar, pub e caffè

HEINEKEN e Magnum Photo hanno lanciato il progetto “Europe's Living Rooms”, pensato per portare lo sguardo di alcuni dei fotografi dell'agenzia dentro 11 locali in altrettanti Paesi europei, Italia compresa. La volontà è quella di raccontare attraverso immagini, persone e rituali quotidiani il ruolo che bar, pub, caffè, trattorie e taverne hanno nella cultura e nella vita delle città: non sono soltanto luoghi da frequentare, ma spazi che contribuiscono a definire l’identità dei quartieri e delle comunità che li vivono.
La ricerca sugli italiani
Una ricerca commissionata da HEINEKEN a OnePoll, condotta su 11mila persone in 11 mercati europei, indica che in Italia i locali sono parte integrante dell'esperienza di viaggio: quasi 1 italiano su 2 (47,5%) ha visitato un particolare quartiere o una zona proprio perché voleva andare in uno specifico bar, pub, caffè o taverna. E il 23,5% ha prolungato la propria permanenza in una zona o destinazione per poter visitare un particolare bar, pub o caffè. Inoltre il 79% degli italiani afferma infatti che si comprende meglio un luogo trascorrendo tempo negli spazi in cui socializzano le persone del posto.
La mostra fotografica
Il risultato del progetto “Europe's Living Rooms”è una mostra fotografica digitale che reinterpreta i landmark europei. Nei locali, persone del posto e visitatori non si limitano a condividere uno spazio, ma entrano in contatto attraverso conversazioni, rituali e momenti collettivi. Tra gli undici locali scelti per comporre questo ritratto europeo c’è anche I Vaccinari, a Milano, protagonista italiano della serie.
Il valore dei locali
“Con questo progetto, Heineken ha scelto di raccontare i locali per quello che rappresentano davvero: non soltanto luoghi dell'ospitalità, ma spazi in cui le persone si incontrano e nei quali prende forma una parte importante della vita delle nostre città”, ha detto Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director di HEINEKEN Italia. “I dati ci mostrano quanto questo valore sia percepito anche dagli italiani, che sempre più spesso cercano nei luoghi della socialità un modo autentico per entrare in contatto con un territorio e con chi lo abita. Lo sguardo di Magnum Photos ci permette di andare oltre i numeri e restituire attraverso le immagini le persone, i gesti e le relazioni che rendono questi luoghi un patrimonio sociale e culturale da valorizzare”.