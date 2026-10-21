"Europe's Living Rooms", il progetto fotografico che racconta bar, pub e caffè

HEINEKEN e Magnum Photo hanno lanciato il progetto “Europe's Living Rooms”, pensato per portare lo sguardo di alcuni dei fotografi dell'agenzia dentro 11 locali in altrettanti Paesi europei, Italia compresa. La volontà è quella di raccontare attraverso immagini, persone e rituali quotidiani il ruolo che bar, pub, caffè, trattorie e taverne hanno nella cultura e nella vita delle città: non sono soltanto luoghi da frequentare, ma spazi che contribuiscono a definire l’identità dei quartieri e delle comunità che li vivono.