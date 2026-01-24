Euricom stipula l’accordo per l’acquisizione di Ebly, ecco cosa prevede
© Ufficio stampa
Euricom, tra le principali aziende a livello mondiale nel settore del riso, ha annunciato di aver stretto accordi vincolanti per acquistare la totalità di Ebly SAS: nella società finora di proprietà di Mars e Axéréal sono compresi il marchio Ebly e lo stabilimento di produzione di Châteaudun. L'operazione resta soggetta unicamente alla procedura di consultazione della rappresentanza sindacale di Ebly SAS, e fatto salvo questo processo la definizione della transazione è prevista per la fine di aprile 2026. “Siamo grati a Mars e Axéréal per la fiducia riposta in Euricom, non vediamo l'ora di lavorare insieme al team altamente specializzato di Ebly sfruttando lo stabilimento all'avanguardia di Châteaudun con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il settore dei piatti pronti microondabili e fornire un'offerta completa di prodotti ai nostri clienti in tutta Europa, costruendo al contempo partnership di valore con Mars e Axéréal”, ha commentato Bruno Sempio, presidente di Euricom.
L’intesa per l’acquisizione
Ebly SAS è una joint-venture costituita nel 2000, e gestisce un impianto altamente automatizzato che attualmente ha una capacità di oltre 100 milioni annui di buste microondabili di riso e altri cereali. Euricom, invece, ha sviluppato una leadership nel settore del riso come fornitore dei principali clienti europei nei canali della vendita al dettaglio con marchio privato, della ristorazione e B2B, oltre ad annoverare nel portafoglio marchi come Curtiriso, Riso Flora e Sonko. Con questa operazione Euricom consolida la sua leadership nel panorama europeo del riso e dei cereali. Nell'ambito dell’intesa, Mars continuerà a commercializzare i prodotti Ebly presso gli attuali clienti almeno sino alla fine del 2026. I termini dell'operazione non sono stati resi noti.