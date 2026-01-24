Euricom stipula l’accordo per l’acquisizione di Ebly, ecco cosa prevede

Euricom, tra le principali aziende a livello mondiale nel settore del riso, ha annunciato di aver stretto accordi vincolanti per acquistare la totalità di Ebly SAS: nella società finora di proprietà di Mars e Axéréal sono compresi il marchio Ebly e lo stabilimento di produzione di Châteaudun. L'operazione resta soggetta unicamente alla procedura di consultazione della rappresentanza sindacale di Ebly SAS, e fatto salvo questo processo la definizione della transazione è prevista per la fine di aprile 2026. “Siamo grati a Mars e Axéréal per la fiducia riposta in Euricom, non vediamo l'ora di lavorare insieme al team altamente specializzato di Ebly sfruttando lo stabilimento all'avanguardia di Châteaudun con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il settore dei piatti pronti microondabili e fornire un'offerta completa di prodotti ai nostri clienti in tutta Europa, costruendo al contempo partnership di valore con Mars e Axéréal”, ha commentato Bruno Sempio, presidente di Euricom.