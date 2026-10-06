“In Collina”, l’evento dedicato all’enoturismo come leva per la crescita in Valpantena

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Si è svolto il 25 settembre “In Collina – Il Turismo del Vino tra Identità e Sviluppo Territoriale”, format ideato da Travel Hashtag Advisory e che ha riunito istituzioni, imprese, consorzi e addetti ai lavori tra i vigneti della Valpantena, nel veronese. A ospitare l’evento - dedicato all’enoturismo come leva di crescita per l’economia locale - è stata La Collina dei Ciliegi – Wine Resort & Restaurant, struttura nata dal recupero di un antico borgo di origine cimbra e restaurato seguendo i metodi costruttivi tradizionali dei rifugi lessini.
Gli italiani e il vino
Nel corso dell’evento sono stati presentati alcuni dati da parte di Roberta Garibaldi, docente universitaria e Presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico (AITE): nel 2026 gli italiani coinvolti in esperienze legate al mondo del vino hanno raggiunto i 18 milioni, ben 4,5 milioni in più rispetto al 2024. Per la prima volta, inoltre, il desiderio di visitare una cantina a conduzione familiare (27%) ha superato l’interesse per l’acquisto di bottiglie a prezzi vantaggiosi (25%), a testimonianza di come l’incontro con il produttore sia ormai il fattore decisivo per l’appassionato.
I temi affrontati
Moltissimi sono stati i temi toccati durante l’evento, tra cui l’importanza di diversificare l’offerta veneta per valorizzare le aree meno battute dai grandi flussi. E per quanto concerne la cooperazione locale, oltre al bisogno di infrastrutture e servizi capaci di rispondere alla domanda, si è discusso anche della complessità e del valore di fare coordinamento in un’area che conta ben 2.240 produttori. Infine è stata ribadito l’urgenza di superare la storica separazione tra prodotto e territorio per dare vita a una destinazione unita e riconoscibile.