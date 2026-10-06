“In Collina”, l’evento dedicato all’enoturismo come leva per la crescita in Valpantena

Moltissimi sono stati i temi toccati durante l’evento, tra cui l’importanza di diversificare l’offerta veneta per valorizzare le aree meno battute dai grandi flussi. E per quanto concerne la cooperazione locale, oltre al bisogno di infrastrutture e servizi capaci di rispondere alla domanda, si è discusso anche della complessità e del valore di fare coordinamento in un’area che conta ben 2.240 produttori. Infine è stata ribadito l’urgenza di superare la storica separazione tra prodotto e territorio per dare vita a una destinazione unita e riconoscibile.