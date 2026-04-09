L’educazione finanziaria a scuola, i laboratori di “Giochiamo d’Anticipo”
Si è trattato di un’estensione del progetto di Groupama Assicurazioni, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado
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Si è concluso il ciclo di laboratori didattici di “Giochiamo d’Anticipo”, progetto di Groupama Assicurazioni dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della gestione del rischio e della pianificazione finanziaria tra le nuove generazioni. In totale sono stati oltre 200 gli studenti coinvolti, in complessivi 11 incontri svolti in 5 città italiane: Roma, Merate, Rho, Sarno e Rimini.
I laboratori a scuola
I laboratori hanno offerto agli studenti strumenti per comprendere i principali ambiti della protezione – dal risparmio alla mobilità, fino alla previdenza – favorendo al contempo il confronto e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nelle scelte quotidiane. Per esempio attraverso il "Gioco delle Carte" la classe è stata divisa in tre gruppi per affrontare storie tematiche su Risparmio, Previdenza e Mobilità. Nel gioco le decisioni sono state prese attraverso una votazione collettiva per stimolare il confronto e lo scambio di idee. Dalla sua nascita nel 2023, “Giochiamo d’Anticipo” ha coinvolto oltre 30mila tra studenti, docenti e famiglie in 1000 classi e 757 scuole italiane.
Il progetto "Giochiamo d’Anticipo"
“In Groupama Assicurazioni crediamo che essere vicini alle persone significhi anche essere presenti nei momenti in cui si formano le competenze e la consapevolezza su temi cruciali per il futuro. Portare i laboratori di 'Giochiamo d'Anticipo' direttamente nei territori in cui operiamo rappresenta un passo concreto in questa direzione", ha detto Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni. Il percorso di “Giochiamo d’Anticipo” proseguirà nei prossimi mesi con un concorso a premi, che chiamerà gli studenti a sviluppare progetti sui temi affrontati durante i laboratori.