L’educazione finanziaria a scuola, i laboratori di “Giochiamo d’Anticipo”

I laboratori hanno offerto agli studenti strumenti per comprendere i principali ambiti della protezione – dal risparmio alla mobilità, fino alla previdenza – favorendo al contempo il confronto e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nelle scelte quotidiane. Per esempio attraverso il "Gioco delle Carte" la classe è stata divisa in tre gruppi per affrontare storie tematiche su Risparmio, Previdenza e Mobilità. Nel gioco le decisioni sono state prese attraverso una votazione collettiva per stimolare il confronto e lo scambio di idee. Dalla sua nascita nel 2023, “Giochiamo d’Anticipo” ha coinvolto oltre 30mila tra studenti, docenti e famiglie in 1000 classi e 757 scuole italiane.