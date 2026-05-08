Edison Energia lancia “5xTe Luce Km0” dedicata alla provincia di Enna e una mostra gratuita

È stata presentata a Enna l’offerta di Edison 5xTe Luce Km0. Il piano permette di utilizzare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del territorio godendo di un prezzo competitivo bloccato per cinque anni e di benefici crescenti nel tempo. All’evento di lancio hanno preso parte il presidente della Provincia Piero Capizzi, il cicesindaco di Enna Francesco Comito e la sindaca di Aidone Annamaria Raccuglia. Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, ha spiegato che “la nostra vicinanza a questo territorio nasce da una presenza concreta e di lungo periodo. La Sicilia è da sempre una regione strategica per noi: oggi serviamo circa 670mila clienti sull’isola, abbiamo 185 negozi e 240 tecnici installatori e contiamo 7 impianti di produzione da fonti rinnovabili, 4 eolici e 3 fotovoltaici”.