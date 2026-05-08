Edison Energia lancia “5xTe Luce Km0” dedicata alla provincia di Enna e una mostra gratuita
In occasione del lancio dell’offerta è stata presentata anche “x Te, Enna”, aperta e gratuita negli spazi dell’Urban Center in Via Dei Cappuccini
© Edison
È stata presentata a Enna l’offerta di Edison 5xTe Luce Km0. Il piano permette di utilizzare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del territorio godendo di un prezzo competitivo bloccato per cinque anni e di benefici crescenti nel tempo. All’evento di lancio hanno preso parte il presidente della Provincia Piero Capizzi, il cicesindaco di Enna Francesco Comito e la sindaca di Aidone Annamaria Raccuglia. Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, ha spiegato che “la nostra vicinanza a questo territorio nasce da una presenza concreta e di lungo periodo. La Sicilia è da sempre una regione strategica per noi: oggi serviamo circa 670mila clienti sull’isola, abbiamo 185 negozi e 240 tecnici installatori e contiamo 7 impianti di produzione da fonti rinnovabili, 4 eolici e 3 fotovoltaici”.
“Un segnale di attenzione”
Dunque “abbiamo scelto proprio Enna e la sua provincia, geograficamente al centro della Sicilia, per partire con una nuova offerta luce a km0”, ha spiegato ancora Quaglini. “Vogliamo dare un segnale tangibile di attenzione, ascolto e vicinanza alle persone e a questa comunità locale, renderla orgogliosa del contributo che hanno dato per uno sviluppo sostenibile e consentire di partecipare a un modello virtuoso. Con l’offerta 5xTe Luce rafforziamo la nostra promessa ai clienti: siamo al loro fianco nella transizione energetica e nella tutela dell’ambiente, promuovendo comportamenti consapevoli nel consumo energetico”.
La mostra “x Te, Enna”
Nella stessa occasione è stata presentata anche la mostra “x Te, Enna”, che sarà aperta e gratuita negli spazi dell’Urban Center in Via Dei Cappuccini fino al 10 maggio. Il collettivo di fotografi siciliani SullaLuna ha realizzato 91 scatti sul territorio, con riferimento ai 91mila pannelli degli impianti fotovoltaici di Aidone e Agira. E ogni fotografo ha sviluppato un proprio filone narrativo e stilistico, con un percorso indipendente, esplorando l’anima di Enna con uno sguardo diverso.