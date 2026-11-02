Ecomondo 2026, Alisea presenta una nuova linea di capi tinti e trattati in grafite

Si terrà dal 3 al 6 novembre in fiera a Rimini l'edizione 2026 di Ecomondo, l'evento internazionale dedicato a Green and Circular Economy. In questa occasione Alisea - azienda di Vicenza specializzata in design circolare e riuso di materiali di scarto - presenterà g_tee, g_crew e g_hoodie: una t-shirt e due felpe in cotone organico, tinte e trattate con la grafite recuperata e potenziata "g upgraded recycled graphite". Si tratta dei primi capi di una linea di sviluppo prodotto che Alisea porta avanti direttamente e dedica alle aziende. Alisea sarà al Padiglione D2, allo stand 118. Qui saranno esposti in anteprima i tre capi, mentre Matteo Ward racconterà la genesi del progetto il 3 novembre alle 16.30, presso la Bioeconomy Area, nel padiglione D1.
Come sono fatti i capi
Al centro c’è la tecnologia "g_pwdr", cioè il sistema per il trattamento e tintura dei tessuti e della carta che utilizza "g upgraded" in sospensione acquosa. La formula è stata sviluppata per minimizzare i consumi di acqua ed energia, utilizzando anche prodotti chimici certificati a ridotto impatto ambientale. Nei test di laboratorio i tessuti trattati hanno mostrato una protezione dai raggi UV con valore UPF 50+ e un abbattimento della carica batterica nelle 24h, invariati anche dopo ripetuti lavaggi. I capi nascono da cotone organico in Portogallo, mentre il trattamento avviene sul capo finito con la tintura in capo. Trattamento e tintura sono realizzati in Italia con prodotti certificati ZDHC, a 50 gradi invece dei 90 di un processo convenzionale. Per questo i capi sono disponibili solo su richiesta e personalizzabili.
“Un valore aggiunto”
“Per noi gli oggetti che indossiamo devono avere un valore aggiunto”, ha spiegato Susanna Martucci, CEO e founder di Alisea. “Non basta che un prodotto sia bello e fatto bene: deve occuparsi del benessere di chi lo porta. Il suo vero costo è la dignità del lavoro, le ore di lavoro umano, il non inquinare l'ambiente, e in ognuna delle nostre magliette c'è tutto questo”.