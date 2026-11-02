Ecomondo 2026, Alisea presenta una nuova linea di capi tinti e trattati in grafite

Al centro c’è la tecnologia "g_pwdr", cioè il sistema per il trattamento e tintura dei tessuti e della carta che utilizza "g upgraded" in sospensione acquosa. La formula è stata sviluppata per minimizzare i consumi di acqua ed energia, utilizzando anche prodotti chimici certificati a ridotto impatto ambientale. Nei test di laboratorio i tessuti trattati hanno mostrato una protezione dai raggi UV con valore UPF 50+ e un abbattimento della carica batterica nelle 24h, invariati anche dopo ripetuti lavaggi. I capi nascono da cotone organico in Portogallo, mentre il trattamento avviene sul capo finito con la tintura in capo. Trattamento e tintura sono realizzati in Italia con prodotti certificati ZDHC, a 50 gradi invece dei 90 di un processo convenzionale. Per questo i capi sono disponibili solo su richiesta e personalizzabili.