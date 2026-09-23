Dorelan acquisisce le licenze commerciali dei marchi Sealy e Stearns&Foster

B&T S.p.A, società a cui fa capo il gruppo Dorelan, ha acquisito le licenze commerciali in Italia dei marchi Sealy e Stearns&Foster, due brand di rilevanza internazionale nel settore del riposo. I marchi fanno parte di Somnigroup International, azienda leader nel campo dei materassi e dei prodotti per il sonno. L’accordo rappresenta un passo in avanti nel percorso di crescita e diversificazione, permettendo all’azienda di affiancare al brand Dorelan due marchi dalla forte riconoscibilità internazionale.