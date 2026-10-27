Distretto manifatturiero unico del Nord, il confronto con Confindustria e ABI

Continua il percorso del Distretto manifatturiero unico del Nord, allo scopo di rafforzare la competitività del sistema produttivo e costruire una posizione comune sulle politiche industriali nazionali ed europee. Le cinque Regioni – Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto – si sono riunite a Milano in occasione del World Manufacturing Forum, in un incontro che ha visto il coinvolgimento del sistema bancario e delle rappresentanze regionali industriali. Presenti i cinque assessori regionali allo Sviluppo economico: Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Alessio Piana (Liguria), Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Massimo Bitonci (Veneto).
L’incontro con l’Associazione Bancaria Italiana
Due i momenti di confronto nel corso della giornata: il primo con i rappresentanti regionali e nazionali dell'Associazione Bancaria Italiana, il secondo con i vertici delle rappresentanze regionali di Confindustria. L’obiettivo è quello di condividere le principali esigenze del sistema produttivo e individuare priorità e proposte comuni a sostegno della competitività delle imprese. Il confronto con ABI in particolare ha posto al centro l'accesso al credito e gli strumenti necessari a sostenere gli investimenti delle imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie realtà produttive. È emersa inoltre l'importanza di sviluppare strumenti di sostegno al credito innovativi.
L’incontro con Confindustria
L’incontro con le rappresentanze regionali di Confindustria ha invece consentito di proseguire il lavoro sulle priorità comuni del sistema industriale, a partire dal rafforzamento delle filiere produttive, dal sostegno agli investimenti, dall'innovazione e dalla necessità di creare condizioni più favorevoli alla competitività delle imprese. Inoltre le cinque Regioni hanno concordato di ampliare il lavoro comune a due nuovi ambiti strategici: l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrazione degli investimenti. Il prossimo appuntamento della Cabina di Regia è previsto il 9 dicembre a Veronafiere.