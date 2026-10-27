Distretto manifatturiero unico del Nord, il confronto con Confindustria e ABI

Due i momenti di confronto nel corso della giornata: il primo con i rappresentanti regionali e nazionali dell'Associazione Bancaria Italiana, il secondo con i vertici delle rappresentanze regionali di Confindustria. L’obiettivo è quello di condividere le principali esigenze del sistema produttivo e individuare priorità e proposte comuni a sostegno della competitività delle imprese. Il confronto con ABI in particolare ha posto al centro l'accesso al credito e gli strumenti necessari a sostenere gli investimenti delle imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie realtà produttive. È emersa inoltre l'importanza di sviluppare strumenti di sostegno al credito innovativi.