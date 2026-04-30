Diabete, Roche lancia in Italia Accu-Chek SmartGuide per monitorare il glucosio
Si tratta di un nuovo sistema di monitoraggio in continuo, basato sull’intelligenza artificiale e dotato di un sensore “all in one”
© Roche
Roche, la più grande azienda biotecnologica al mondo e il leader globale nella diagnostica in vitro, ha lanciato in Italia Accu-Chek SmartGuide: si tratta di un nuovo sistema di monitoraggio in continuo del glucosio (CGM) basato sull’intelligenza artificiale, disponibile ora nel nostro Paese per le persone con diabete. È caratterizzato da un sensore “all in one”, con funzioni innovative per una gestione semplificata, modulare e predittiva del diabete.
Il diabete in Italia
In Italia si stima siano oltre 4,5 milioni a convivere con la malattia: “ll monitoraggio della glicemia è fondamentale nella gestione del diabete perché permette di conoscere e personalizzare le azioni da intraprendere quotidianamente con l'obiettivo di mantenere le glicemie vicine ai valori normali “, ha spiegato Dario Pitocco, professore sssociato di Endocrinologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore Unità Operativa di Diabetologia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.
Il ruolo del monitoraggio in continuo
Per Pitocco “i dispositivi medici per il monitoraggio in continuo del glucosio hanno oggi un ruolo fondamentale nella gestione della malattia, poiché nel tempo si sono evoluti diventando sempre più attendibili e andando incontro ai bisogni delle persone con diabete, anche per coloro che non utilizzano i microinfusori per l'erogazione di insulina. Queste soluzioni aiutano la persona con diabete a gestire le problematiche di ogni giorno e favoriscono un approccio più proattivo per supportare la gestione e ridurre la frequenza di eventuali eventi critici”.
L’impegno di Roche
Burcak Celik, General Manager Roche Diagnostics Italia, ha spiegato che “in Roche Diagnostics poniamo da sempre le persone al primo posto, per questo vogliamo mettere a disposizione soluzioni sempre più innovative che siano in grado di trasformare la vita delle persone con diabete, dei loro caregiver e degli operatori sanitari coinvolti, così da offrire una sempre maggiore flessibilità e personalizzazione della cura, supportando l’engagement e l’adesione terapeutica nell’ottica di garantire una sempre maggior sostenibilità per il Sistema Salute”.