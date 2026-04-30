Diabete, Roche lancia in Italia Accu-Chek SmartGuide per monitorare il glucosio

In Italia si stima siano oltre 4,5 milioni a convivere con la malattia: “ll monitoraggio della glicemia è fondamentale nella gestione del diabete perché permette di conoscere e personalizzare le azioni da intraprendere quotidianamente con l'obiettivo di mantenere le glicemie vicine ai valori normali “, ha spiegato Dario Pitocco, professore sssociato di Endocrinologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore Unità Operativa di Diabetologia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.