Deisa Ebano festeggia il suo centenario e inaugura il museo nella fabbrica a Bologna

© Deisa Ebano
Deisa Ebano - storica azienda bolognese specializzata nella cura della calzatura e dei pellami, nella linea cosmetica per la casa e negli insetticidi - celebra il suo centenario e in questa occasione ha inaugurato, oggi 16 ottobre, il Museo DEISA Ebano. Allestito all’interno della sede di Bologna, il progetto è nato grazie alla collaborazione con la storica dell’arte Francesca Sinigaglia: è stata lei a curare l’allestimento e il catalogo fondativo del museo. Con oltre trecento bozzetti, disegni originali, manifesti di grande formato, fotografie, progetti di vetrine, prototipi, macchinari d’epoca e strumenti produttivi, il museo rappresenta una galleria del Novecento italiano.
“Cento anni di Made in Italy”
“Creare un museo dentro la fabbrica significa affermare che la nostra storia non è un ricordo, ma una parte del lavoro di ogni giorno”, ha detto Luca Rossi, presidente di DEISA Ebano. “Cento anni di Made in Italy si misurano nella longevità e nella qualità dei prodotti, ma anche nel modo in cui un’azienda ha saputo interpretare i cambiamenti della società, coniugando tecniche antiche e sguardo al futuro. Crediamo che condividere il nostro patrimonio industriale e culturale con la città, e con tutto il Paese, sia il modo più giusto per celebrare il nostro Centenario”.
“La vocazione di un’impresa di famiglia”
“In questo museo raccontiamo la vocazione di un’impresa di famiglia, che ha accompagnato l’immaginario degli italiani. Un’azienda che ha saputo e voluto parlare con il linguaggio dell’arte, per esprimere artigianalità, responsabilità e cura”, ha spiegato Maddalena Rossi, direttrice commerciale e Marketing di DEISA Ebano. “Insieme a tutti i nostri dipendenti, abbiamo fatto tanta strada. Ci auguriamo di percorrerne ancora molta in futuro, con strategie nuove e con la promessa di conservare e valorizzare un’eredità creativa, fatta d’identità e prestigio, che oggi consideriamo un patrimonio di tutti”.