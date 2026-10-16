Deisa Ebano festeggia il suo centenario e inaugura il museo nella fabbrica a Bologna

“In questo museo raccontiamo la vocazione di un’impresa di famiglia, che ha accompagnato l’immaginario degli italiani. Un’azienda che ha saputo e voluto parlare con il linguaggio dell’arte, per esprimere artigianalità, responsabilità e cura”, ha spiegato Maddalena Rossi, direttrice commerciale e Marketing di DEISA Ebano. “Insieme a tutti i nostri dipendenti, abbiamo fatto tanta strada. Ci auguriamo di percorrerne ancora molta in futuro, con strategie nuove e con la promessa di conservare e valorizzare un’eredità creativa, fatta d’identità e prestigio, che oggi consideriamo un patrimonio di tutti”.