Davide Nicoletti è il nuovo direttore commerciale di Adventure S.p.A

“Un altro grande talento sale a bordo in Adventure Spa. Abbiamo deciso di affidargli la direzione commerciale della nostra società per la sua pluriennale esperienza manageriale e soprattutto per la sua capacità di fare squadra”, ha detto la Ceo Silvana Cozza. “I numeri sono importanti, ma per massimizzare il crescente processo di digitalizzazione e di informatizzazione del mercato é necessario governare i meccanismi relazionali, dove donne e uomini sappiano esaltare le qualità umane. Davide ha dimostrato di essere la persona giusta per le sue capacità di leadership sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo”.