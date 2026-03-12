Davide Nicoletti è il nuovo direttore commerciale di Adventure S.p.A
“Ha dimostrato di essere la persona giusta per le sue capacità di leadership dal punto di vista qualitativo e quantitativo”, ha detto la Ceo Silvana Cozza
Davide Nicoletti è il nuovo direttore commerciale di Adventure Spa. Manager con background in ingegneria gestionale e oltre 15 anni di esperienza in ruoli di leadership commerciale, Nicoletti ha maturato competenze in contesti internazionali e leader di mercato come McDonald’s, Bitron, Corvallis e Covisian. “Intraprendo un nuovo percorso in Adventure Spa con grande entusiasmo ed orgoglio. È un privilegio entrare a far parte della famiglia di Adventure Spa. Assumo il ruolo di Direttore Commerciale con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo strategico dell’azienda, attraverso una mission chiara e orientata alla crescita”, ha dichiarato.
Le parole della Ceo Silvana Cozza
“Un altro grande talento sale a bordo in Adventure Spa. Abbiamo deciso di affidargli la direzione commerciale della nostra società per la sua pluriennale esperienza manageriale e soprattutto per la sua capacità di fare squadra”, ha detto la Ceo Silvana Cozza. “I numeri sono importanti, ma per massimizzare il crescente processo di digitalizzazione e di informatizzazione del mercato é necessario governare i meccanismi relazionali, dove donne e uomini sappiano esaltare le qualità umane. Davide ha dimostrato di essere la persona giusta per le sue capacità di leadership sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo”.
La storia di Adventure
Adventure S.p.A è una digital company nata a Torino nel 2017 dall’esperienza di professionisti del marketing digitale ed è proprietaria di ameconviene.it, comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, Finance. È uno dei punti di riferimento nel panorama dei comparatori online. Offre una piattaforma user-friendly che consente di confrontare le offerte disponibili sul mercato, garantendo trasparenza, imparzialità e rispetto per la sicurezza dei dati personali. L'azienda adotta nei propri sistemi soluzioni di intelligenza artificiale che arricchiscono e perfezionano ulteriormente l'esperienza dell'utente.