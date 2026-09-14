Il 63% dei padri in Italia teme di non fare abbastanza per i propri figli: i dati

© Pampers Village
Il 63% dei padri italiani teme di non fare abbastanza per i propri figli: è questo quanto emerge dall’Osservatorio Pampers realizzato con Eumetra, che ha analizzato percezioni e vissuti di 3mila genitori tra mamme e papà nelle diverse aree del Paese. La percentuale sale al 72% nel Nord Ovest. Nel Centro Italia invece emerge come il 73% dei padri tema che possa accadere qualcosa di brutto ai propri figli, il 57% afferma invece di aver bisogno di maggiore supporto nel proprio ruolo genitoriale e il 73% si dichiara preoccupato per il loro benessere e la loro crescita in un contesto sempre più complesso. Nonostante questo, sono anche i più appagati: il 90% si dichiara felice di essere padre, contro una media nazionale dell'80%.
La richiesta comune dei padri
Dai dati raccolti dall’Osservatorio emerge poi come nel Nord Est il 56% dei padri ritiene che in passato fosse più facile essere genitori, mentre il 46% utilizza smartphone e tablet come supporto nella gestione dei figli. Nel Sud e nelle Isole si registra invece il livello più basso di senso di inadeguatezza (28% contro il 34% della media) e una maggiore fiducia nei consigli degli esperti (60% contro il 53% della media nazionale). Al di là delle differenze territoriali, emerge una richiesta comune: i papà italiani cercano di non essere soli. Confronto, ascolto e una rete di supporto rappresentano bisogni sempre più centrali nell'esperienza della paternità.
L’appuntamento con Pampers Village
Anche da questa consapevolezza prende vita Pampers Village, il progetto sviluppato da Pampers insieme al Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini: lo scopo è quello di contribuire a costruire quel "villaggio" di supporto di cui ogni genitore ha bisogno. Dopo il debutto a Milano e la successiva tappa a Pescara nel 2025, il progetto fa ora tappa a Roma in occasione di InFamiglia Festival, il 19 e 20 settembre presso Forte! Trionfale Urban Factory. Due giornate durante le quali Pampers, in collaborazione con gli esperti del Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, offrirà a mamme e papà occasioni di incontro, confronto e condivisione.