Il 63% dei padri in Italia teme di non fare abbastanza per i propri figli: i dati

Anche da questa consapevolezza prende vita Pampers Village, il progetto sviluppato da Pampers insieme al Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini: lo scopo è quello di contribuire a costruire quel "villaggio" di supporto di cui ogni genitore ha bisogno. Dopo il debutto a Milano e la successiva tappa a Pescara nel 2025, il progetto fa ora tappa a Roma in occasione di InFamiglia Festival, il 19 e 20 settembre presso Forte! Trionfale Urban Factory. Due giornate durante le quali Pampers, in collaborazione con gli esperti del Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, offrirà a mamme e papà occasioni di incontro, confronto e condivisione.