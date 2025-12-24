Dall’energia all’inclusione sociale, i numeri di Amadori nella Relazione di Sostenibilità 2024

Spazio poi alla sostenibilità sociale, con la verso le persone, il rispetto delle diversità e la promozione del benessere individuale e collettivo al centro dell’azione di Amadori. Sul tema dell’integrazione emerge come il 27% dei collaboratori del Gruppo è di origine straniera, e sono oltre 80 nazionalità rappresentate, mentre in materia salute e sicurezza nel 2024 sono state oltre 64mila le ore di formazione dedicate a queste tematiche. Durante lo scorso anno è poi iniziato il percorso per l’ottenimento della certificazione per la parità di genere, nell’ottica di un modello di gestione che prevede il coinvolgimento diretto di lavoratrici e lavoratori. Poche settimane fa Gesco SCA, una delle principali società della filiera, ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, rilasciata da Kiwa Cermet Italia. Infine è stata rafforzata la governance della sostenibilità, con l’istituzione di una funzione Innovation & ESG all’interno della Direzione Centrale Marketing Strategico, ed è stato costituito il Sustainability Committee, con il compito di disegnare il piano di sostenibilità e assicurarne la realizzazione. “Con il Piano ESG 2030 e il nuovo modello integrato di Governance ci impegniamo a elevare ulteriormente la nostra efficienza operativa e a guidare la filiera agroalimentare, promuovendo una nutrizione sempre più sostenibile ed accessibile”, ha detto ancora l’ad Denis Amadori.