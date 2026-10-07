Terzo Settore, i risultati del corso di formazione promosso da Amazon, Locatelli e POLIMI

“Siamo orgogliosi di aver dato vita a questo primo percorso di formazione digitale insieme al Ministro per le Disabilità e a POLIMI Graduate School of Management”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon Italia. “Da anni Amazon supporta migliaia di piccole e medie imprese italiane nel loro percorso di digitalizzazione: con questa iniziativa abbiamo voluto mettere questa esperienza e questi strumenti anche al servizio degli enti del Terzo Settore, adattandoli alle loro esigenze e accompagnandoli nello sviluppo di competenze utili a rafforzare autonomia, sostenibilità e supportandone la capacità di generare valore. Crediamo che il digitale possa rappresentare una leva concreta per aiutare le organizzazioni che ogni giorno sono al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie a raccontare meglio le proprie attività, raggiungere nuove comunità e costruire modelli più solidi nel tempo”.