Aumentano i consumi di acqua del rubinetto in Italia: l’indagine

L’83,4% degli italiani nel corso degli ultimi dodici mesi ha bevuto l’acqua del rubinetto, e tra questi il 60% afferma di berla in modo abituale, "sempre" o "quasi sempre”: a dirlo è l’indagine 2026 di Aqua Italia, l’Associazione costruttori trattamenti acque primarie. A confermare la solidità del fenomeno è soprattutto la lettura storica: nel 2016 la quota di chi aveva bevuto acqua del rubinetto si fermava al 71,8%, mentre il consumo abituale calcolato sull’intero campione è passato dal 43,9% al 49,8%.