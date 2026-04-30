Il concept di Miele per gli spazi ridotti: combina zona cottura, pranzo e area di lavoro

In un contesto abitativo caratterizzato da spazi sempre più minimali, Miele ha presentato il suo concept: “Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich”. Si tratta di un sistema di arredo cucina multifunzione, progettato per spazi ridotti, che combina cottura, zona pranzo e area di lavoro con un ingombro compatto. È stato mostrato durante la Milano Design Week da poco conclusa. Al centro dell'attenzione ci sono mobili da cucina modulari e flessibili, che anziché separare gli spazi intrecciano le diverse funzioni: lo spazio di lavoro al mattino diventa zona cottura all'ora di pranzo e zona conversazione la sera. Così la cucina può essere utilizzata in modi diversi a seconda della situazione.