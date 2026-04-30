Il concept di Miele per gli spazi ridotti: combina zona cottura, pranzo e area di lavoro
In un contesto abitativo caratterizzato da spazi sempre più ristretti, l’azienda ha presentato questa novità alla Milano Design Week
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In un contesto abitativo caratterizzato da spazi sempre più minimali, Miele ha presentato il suo concept: “Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich”. Si tratta di un sistema di arredo cucina multifunzione, progettato per spazi ridotti, che combina cottura, zona pranzo e area di lavoro con un ingombro compatto. È stato mostrato durante la Milano Design Week da poco conclusa. Al centro dell'attenzione ci sono mobili da cucina modulari e flessibili, che anziché separare gli spazi intrecciano le diverse funzioni: lo spazio di lavoro al mattino diventa zona cottura all'ora di pranzo e zona conversazione la sera. Così la cucina può essere utilizzata in modi diversi a seconda della situazione.
Come è nata l’idea
“L’idea è nata dalla domanda su come poter tradurre la nostra esperienza negli elettrodomestici da cucina e nei processi di cottura nel contesto del crescente trend dei contesti urbani con spazi ridotti. In questo ambito, vediamo il nostro ruolo non solo come produttore di elettrodomestici, ma come co-creatore degli spazi abitativi del futuro”, ha spiegato Janina Forberger, Vice President del Miele Design Center. Inoltre l’azienda sta sviluppando ulteriormente l’aspetto digitale di questo concept study. Infatti le funzionalità digital accompagnano l’intero processo di cottura: dalla ricetta all’adattamento alle esigenze individuali, alla spesa, all’assistente per conservare gli alimenti fino alla preparazione assistita dei pasti. L’app pianifica i flussi di lavoro, sincronizza gli elettrodomestici e guida gli utenti passo dopo passo attraverso il menù.