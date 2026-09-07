Chewing Gum Day 2026, un tour attraverso l’Italia per celebrare le gomme da masticare

Si avvicina il 30 settembre, giornata in cui si celebra a livello internazionale il Chewing Gum Day. E in occasione di questa ricorrenza Perfetti Van Melle, tra i più importanti produttori mondiali nel settore, ha organizzato un evento itinerante e gratuito per raccontare il mondo delle gomme da masticare. Il tour farà tappa a Napoli a Piazza Dante il 12 e 13 settembre, a Roma al Castel Romano Designer Outlet il 19 e 20 settembre e si concluderà a Milano al CityLife Shopping District dal 25 al 27 settembre: l’iniziativa trasformerà piazze e spazi urbani in luoghi di scoperta, gioco e intrattenimento dedicati all'universo del chewing gum.