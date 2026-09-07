Chewing Gum Day 2026, un tour attraverso l’Italia per celebrare le gomme da masticare

© Perfetti Van Melle
Si avvicina il 30 settembre, giornata in cui si celebra a livello internazionale il Chewing Gum Day. E in occasione di questa ricorrenza Perfetti Van Melle, tra i più importanti produttori mondiali nel settore, ha organizzato un evento itinerante e gratuito per raccontare il mondo delle gomme da masticare. Il tour farà tappa a Napoli a Piazza Dante il 12 e 13 settembre, a Roma al Castel Romano Designer Outlet il 19 e 20 settembre e si concluderà a Milano al CityLife Shopping District dal 25 al 27 settembre: l’iniziativa trasformerà piazze e spazi urbani in luoghi di scoperta, gioco e intrattenimento dedicati all'universo del chewing gum.
Le esperienze previste
In tutte e tre le città sarà allestita un’area aperta al pubblico, dove si potrà andare alla scoperta della storia del chewing gum, delle sue curiosità, e dei suoi benefici per la salute orale. Sarà presente anche uno spazio a tema, animato da installazioni scenografiche, attività interattive e giochi pensati per coinvolgere anche i bambini. Inoltre sarà possibile riscoprire alcuni dei marchi che hanno scritto la storia del chewing gum in Italia e nel mondo, come Air Action Vigorsol, Big Babol, Brooklyn, Daygum e Vivident.
Il progetto Chewing Gum Reloaded
Il tour si inserisce nel percorso avviato da Perfetti Van Melle nel 2022 con Chewing Gum Reloaded, progetto educativo che ha lo scopo di promuovere una maggiore conoscenza del mondo del chewing gum attraverso contenuti divulgativi, scientificamente fondati e accessibili. L’edizione 2026 segna una evoluzione del progetto: per la prima volta i festeggiamenti usciranno dai confini di una singola città per trasformarsi in un tour che attraverserà l'Italia, portando il mondo del chewing gum a contatto con il pubblico.