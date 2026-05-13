Apre “Casa Aperol”, lo spazio dedicato alla storia del brand nato a Padova

È stata inaugurata Casa Aperol, spazio dedicato alla storia del brand nato a Padova nel 1919 e al suo legame profondo con la città. L’apertura in Piazza della Frutta 35 ha dato il via al progetto che celebra le origini di Aperol: la struttura si presenta come uno spazio di narrazione e condivisione, aperto da giovedì a sabato per tutti i mesi di maggio e giugno. Protagonista è la nuova bottiglia, che racconta la storia del brand. E tra le attività in programma la struttura vedrà il coinvolgimento di The Padovaner, un collettivo eterogeneo di illustratori, graphic designer e creativi uniti da un legame profondo con la città di Padova. “Con Casa Aperol celebriamo le nostre origini e rafforziamo il legame con Padova. Un progetto che racconta la nostra identità e il valore dell’autenticità, oggi più che mai centrale nel momento dell’aperitivo”, ha spiegato Alberto Ponchio, Senior Marketing Director Italy Campari Group.