Apre “Casa Aperol”, lo spazio dedicato alla storia del brand nato a Padova

È stata inaugurata Casa Aperol, spazio dedicato alla storia del brand nato a Padova nel 1919 e al suo legame profondo con la città. L’apertura in Piazza della Frutta 35 ha dato il via al progetto che celebra le origini di Aperol: la struttura si presenta come uno spazio di narrazione e condivisione, aperto da giovedì a sabato per tutti i mesi di maggio e giugno. Protagonista è la nuova bottiglia, che racconta la storia del brand. E tra le attività in programma la struttura vedrà il coinvolgimento di The Padovaner, un collettivo eterogeneo di illustratori, graphic designer e creativi uniti da un legame profondo con la città di Padova. “Con Casa Aperol celebriamo le nostre origini e rafforziamo il legame con Padova. Un progetto che racconta la nostra identità e il valore dell’autenticità, oggi più che mai centrale nel momento dell’aperitivo”, ha spiegato Alberto Ponchio, Senior Marketing Director Italy Campari Group.
Il restauro del Palazzo della Regione
Inoltre, a conferma dell’impegno verso il territorio, Aperol ha annunciato un progetto di responsabilità sociale attraverso un contributo a favore della salvaguardia del patrimonio storico-artistico cittadino, in collaborazione con il Comune di Padova e con particolare riferimento a Palazzo della Ragione. “Questa iniziativa ha un valore che va oltre l’evento in sé. Parliamo di un marchio nato a Padova, cresciuto nel mondo e che dialoga con la città attraverso una collaborazione che produce anche un risultato concreto: un contributo per il restauro di Palazzo della Ragione”, ha detto il vicesindaco di Padova Antonio Bressa. “È un segnale importante, perché dimostra che il rapporto tra soggetti privati e istituzioni può essere costruito in modo serio e utile alla cura del patrimonio pubblico”.