I 10 anni del “Capodanno del Mugnaio”, le celebrazioni di Mulino Caputo

Centrali nelle attività dell’azienda sono la sostenibilità ambientale e la ricerca scientifica. Quest’ultima in particolare è ormai parte integrante dello sviluppo del mulino grazie alla collaborazione con il docente Mauro Mori, del Dipartimento di Agraria della Federico II: “Quest'anno abbiamo fatto un ulteriore passo avanti nella nostra sperimentazione legata alla sostenibilità”, ha sottolineato il professore, “introducendo nuove pratiche per contrastare i cambiamenti climatici. In particolare, abbiamo ottimizzato le concimazioni sostituendo i concimi minerali con matrici organiche. Questo genera un duplice beneficio: nutrimento e protezione del suolo, evitando l'inquinamento legato all'uso dei fertilizzanti chimici e favorendo lo stoccaggio del carbonio”.