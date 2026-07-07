Cantabria Labs Difa Cooper cresce, nuovo incarico globale per l’AD Stefano Fatelli

“Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità. È un ruolo che amplia il mio perimetro internazionale, ma che nasce dal lavoro costruito in questi anni in Italia, un mercato che continueremo a presidiare con grande attenzione. Continueremo a investire in ricerca, innovazione e relazione con dermatologi, farmacisti e professionisti della salute, mantenendo saldo il nostro posizionamento dermatologico e scientifico”, ha detto Stefano Fatelli. Il nuovo ruolo rientra nel modello di gestione del gruppo, che prevede la creazione di tre Vicepresidenze Esecutive in sostituzione della figura del CEO. Fatelli supervisionerà le aree Dermatologia, Nutrizione e Veterinaria, oltre alle attività di Business Performance & Execution, Strategy & Growth, Communication, Business Global Marketing, con responsabilità sulle business unit di Spagna, Italia, Francia, Messico, Portogallo, Marocco, Cina e Stati Uniti.