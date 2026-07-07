Cantabria Labs Difa Cooper cresce, nuovo incarico globale per l’AD Stefano Fatelli

© Cantabria Labs
Cantabria Labs Difa Cooper - azienda farmaceutica italiana specializzata nel campo della dermatologia - ha deciso di consolidare il proprio percorso di crescita nel Paese e rafforzare il proprio peso nella governance internazionale del gruppo Cantabria Labs. Sono infatti state ampliate le responsabilità affidate a Stefano Fatelli: già amministratore delegato di Cantabria Labs Difa Cooper, Fatelli diventa anche Senior Vice President Business & Ventures della capogruppo. Un assetto rinnovato che conferma il peso crescente dell’Italia all’interno del gruppo
I numeri in Italia
Il mercato italiano resta importante nella strategia del gruppo, come mostrato anche dai numeri dell’azienda: Cantabria Labs Difa Cooper ha infatti chiuso il 2025 con un fatturato di 61,7 milioni di euro - in crescita del 9% rispetto all’anno precedente - e un EBITDA margin del 19%. Per il 2026 l’azienda punta a raggiungere 68 milioni di euro, confermando un ritmo di crescita intorno al 10%, sostenuto anche dai nuovi lanci previsti nel corso dell’anno.
Le parole di Stefano Fatelli
“Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità. È un ruolo che amplia il mio perimetro internazionale, ma che nasce dal lavoro costruito in questi anni in Italia, un mercato che continueremo a presidiare con grande attenzione. Continueremo a investire in ricerca, innovazione e relazione con dermatologi, farmacisti e professionisti della salute, mantenendo saldo il nostro posizionamento dermatologico e scientifico”, ha detto Stefano Fatelli. Il nuovo ruolo rientra nel modello di gestione del gruppo, che prevede la creazione di tre Vicepresidenze Esecutive in sostituzione della figura del CEO. Fatelli supervisionerà le aree Dermatologia, Nutrizione e Veterinaria, oltre alle attività di Business Performance & Execution, Strategy & Growth, Communication, Business Global Marketing, con responsabilità sulle business unit di Spagna, Italia, Francia, Messico, Portogallo, Marocco, Cina e Stati Uniti.