CAMERA – Inside the Lens, ecco la micro architettura immersiva di Progetto CMR

All’interno della struttura era presente un visore, che consentiva di esplorare diversi panorami attraverso un viaggio virtuale in un’esperienza pensata per integrare osservazione diretta e contenuti digitali, ampliando le possibilità di percezione e racconto. Dunque CAMERA è un dispositivo narrativo e sociale, capace di dialogare con le tematiche del Fuorisalone: nel corso della settimana dell’evento sono state infatti attivate iniziative aperte al pubblico e laboratori progettati con associazioni giovanili e del terzo settore, tra cui Fondazione Bullone.