CAMERA – Inside the Lens, ecco la micro architettura immersiva di Progetto CMR
Presentata a Milano nel corso del Fuorisalone, è stata pensata per trasformare l’esperienza del vedere e raccontare la città
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È stata presentata in questi giorni a Milano all’interno del circuito del Fuorisalone CAMERA – Inside the Lens, una micro-architettura immersiva di Progetto CMR pensata per trasformare l’esperienza del vedere e raccontare la città. CAMERA è un modulo monovolume leggero, completamente removibile, realizzato con materiali sostenibili e pensato per essere facilmente montato, smontato e trasportato. Ispirata alla forma di un obiettivo fotografico, all’intero la struttura è contraddistinta da spazio raccolto e silenzioso, una sorta di cannocchiale urbano orientato verso uno dei simboli della città: il Duomo.
Le caratteristiche
All’interno della struttura era presente un visore, che consentiva di esplorare diversi panorami attraverso un viaggio virtuale in un’esperienza pensata per integrare osservazione diretta e contenuti digitali, ampliando le possibilità di percezione e racconto. Dunque CAMERA è un dispositivo narrativo e sociale, capace di dialogare con le tematiche del Fuorisalone: nel corso della settimana dell’evento sono state infatti attivate iniziative aperte al pubblico e laboratori progettati con associazioni giovanili e del terzo settore, tra cui Fondazione Bullone.
Le parole di presentazione
“Dopo progetti come Tramway to the Future e Le mele del Terzo Paradiso, continuiamo dunque il percorso di innovazione, sostenibilità e partecipazione con una nuova tappa del nostro viaggio. CAMERA è un progetto in grado di unire design, percezione e socialità in un unico gesto architettonico che può diventare uno strumento di evoluzione culturale verso lo spazio urbano, promuovendo un reale impatto sociale, un luogo di produzione culturale e partecipazione”, ha detto Massimo Roj, Ceo e Founding Partner di Progetto CMR.