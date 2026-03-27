Cambio stagione, italiani attenti a frutta e verdura per combattere la stanchezza: la ricerca
Secondo uno studio di AstraRicerche per Findus, il 56% degli italiani si concentra sull’alimentazione per recuperare energie
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Il cambio di stagione porta con sé per molte persone stanchezza, calo di energie e difficoltà di concentrazione. Il passaggio a giornate più lunghe e temperature più miti può mettere alla prova l’equilibrio dell’organismo, e sono diverse le persone che - tra le tante strategie per adattarsi - in questo periodo prestano maggiore attenzione all’alimentazione. A dirlo è una ricerca realizzata da AstraRicerche per Findus in occasione del lancio della campagna “Gli Indispensabili di Primavera”: secondo lo studio, il 58,5% degli italiani dichiara di sentirsi più stanco o spossato con il cambio stagione, mentre solo il 21,7% afferma di sentirsi più energico. Per ricaricare le pile, le strategie più diffuse messe in campo sono migliorare la qualità del sonno e del riposo (61,1%), insieme all’attenzione all’alimentazione, indicata dal 56% degli intervistati.
L'importanza di frutta e verdura
Frutta e verdura sono considerati dall’85,5% del campione efficaci per affrontare questo periodo, grazie al loro apporto di vitamine e nutrienti. Seguono poi legumi, pesce e carni bianche (79,4%); frutta secca e semi (74,8%). Nonostante la consapevolezza dei benefici di una corretta alimentazione, però, mantenere un’alimentazione equilibrata durante la settimana resta una sfida per molti: alla domanda quanto sia semplice seguire una dieta varia e bilanciata, ben il 29,8% indica “così così” e per il 7,4% è facile solo poco o persino per niente. Tra le cause delle difficoltà nel consumo di vegetali vengono indicati il poco tempo per pulirli e prepararli (26,5%) e il fatto che non siano sempre presenti in casa (21,3%). Proprio per queste difficoltà i surgelati possono diventare un alleato prezioso.
La campagna “Gli Indispensabili di Primavera”
In questo scenario Findus, che è parte del Gruppo Nomad Foods e azienda leader nel settore dei surgelati, ha lanciato la campagna “Gli Indispensabili di Primavera” dedicata ai suoi vegetali, come Pisellini, gli Spinaci, i Fagiolini, la Bietoline e i Broccoli, gli ultimi arrivati nella range Primavera Findus. Con questa campagna “vogliamo sottolineare l’importanza del frozen food, una soluzione pratica che permette di avere sempre a disposizione verdure di qualità, ridurre gli sprechi e costruire con facilità pasti bilanciati e nutrienti, anche quando il tempo per cucinare è poco”, ha spiegato Alessandro Solazzi, Marketing Director Southern Europe Findus.