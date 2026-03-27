Cambio stagione, italiani attenti a frutta e verdura per combattere la stanchezza: la ricerca

Frutta e verdura sono considerati dall’85,5% del campione efficaci per affrontare questo periodo, grazie al loro apporto di vitamine e nutrienti. Seguono poi legumi, pesce e carni bianche (79,4%); frutta secca e semi (74,8%). Nonostante la consapevolezza dei benefici di una corretta alimentazione, però, mantenere un’alimentazione equilibrata durante la settimana resta una sfida per molti: alla domanda quanto sia semplice seguire una dieta varia e bilanciata, ben il 29,8% indica “così così” e per il 7,4% è facile solo poco o persino per niente. Tra le cause delle difficoltà nel consumo di vegetali vengono indicati il poco tempo per pulirli e prepararli (26,5%) e il fatto che non siano sempre presenti in casa (21,3%). Proprio per queste difficoltà i surgelati possono diventare un alleato prezioso.