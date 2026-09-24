Cambiamento climatico e vino, la vendemmia notturna come risposta scientifica

Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha dichiarato: “Sarah Dei Tos sta dando una solida veste scientifica a un fatto che rischiava di apparire solo coreografico. Unire la ricerca alla promozione del territorio corona un lavoro di 12 anni e traccia un modello per il futuro”. Mentre Marina Montedoro, presidente dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ha detto: “Le nostre colline sono un paesaggio culturale ed evolutivo che vive e si trasforma: pratiche identitarie come la vendemmia notturna e manuale dimostrano come la tradizione sappia farsi racconto contemporaneo e volano per un turismo lento e consapevole”.