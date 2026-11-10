“Calzini spaiati e cuori alleati”, la collezione di Peroni a sostegno della parità di genere

“Con BeHer continuiamo a promuovere una riflessione su un tema che ci sta particolarmente a cuore, facendo leva sulla collezione streetwear del brand per trasformare un oggetto quotidiano in un simbolo di alleanza per il cambiamento”, ha spiegato Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni. “Crediamo profondamente nel valore dell'alleanza in tutte le sue forme: tra donne e uomini, tra aziende, tra pubblico e privato, tra imprese e società civile, perché non può esserci parità senza la partecipazione di tutte e tutti. È una convinzione che guida il nostro impegno su questi temi e che abbiamo voluto mettere al centro di BeHer e di questa edizione del PeroniNovembHer”.