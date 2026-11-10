“Calzini spaiati e cuori alleati”, la collezione di Peroni a sostegno della parità di genere
Tutti gli incassi dalla vendita della Special Edition BeHer sarà devoluto a Fondazione Libellula per sostenere attività di sensibilizzazione sull’equità
© Peroni
È disponibile dal 7 novembre su Amazon e da oggi, 10 novembre, presso il nuovo e-store del brand e il Peroni Store di Roma la Special Edition BeHer di Peroni: si tratta di una collezione di calzini firmata dagli artisti Linea Daria e Antonio Colomboni. Volutamente spaiati, i calzini possono essere liberamente abbinati tra loro e vogliono trasmettere un messaggio a sostegno della parità di genere: il 100% degli incassi legati alla vendita di questa speciale collezione sarà infatti devoluto a Fondazione Libellula per sostenere attività di sensibilizzazione sui temi dell’equità di genere e dell'alleanza. A questa cifra Peroni aggiungerà una donazione di pari importo.
“Un tema che ci sta a cuore”
“Con BeHer continuiamo a promuovere una riflessione su un tema che ci sta particolarmente a cuore, facendo leva sulla collezione streetwear del brand per trasformare un oggetto quotidiano in un simbolo di alleanza per il cambiamento”, ha spiegato Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni. “Crediamo profondamente nel valore dell'alleanza in tutte le sue forme: tra donne e uomini, tra aziende, tra pubblico e privato, tra imprese e società civile, perché non può esserci parità senza la partecipazione di tutte e tutti. È una convinzione che guida il nostro impegno su questi temi e che abbiamo voluto mettere al centro di BeHer e di questa edizione del PeroniNovembHer”.
Il PeroniNovembHer
Questa edizione speciale fa parte del PeroniNovembHer, il mese con cui Birra Peroni promuove iniziative dedicate ai temi della parità di genere e dell'inclusione attraverso momenti di confronto, sensibilizzazione e coinvolgimento. L'edizione di quest'anno mette al centro il valore dell'alleanza, raccontando come il cambiamento possa nascere dalla capacità di fare rete e agire insieme. Tra gli appuntamenti in programma, disponibili sul canale YouTube di Birra Peroni, il video podcast Dalla Stessa Parte con Irene Facheris realizzato da BepowER, l'ERG per l’empowerment femminile dell’azienda, e il BeHer Talk con Ipos, Fondazione Libellula, Valore D, Barilla, Fater e Intesa Sanpaolo.