Cabina di Regia delle Cinque Regioni, al via il distretto manifatturiero unico del Nord

È nata la ‘Cabina di Regia delle Regioni del Nord’: formata da Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ha come scopo quello di cercare di costruire una voce comune del sistema economico e produttivo, coordinando le rispettive politiche economiche e industriali. La Cabina di regia ha lanciato subito una grande scommessa: l’istituzione del Distretto unico della manifattura del Nord, con l’intento di essere propositivi nelle relazioni con il Governo italiano e nei confronti della Commissione Europea. L’agenda condivisa tra le Regioni mette al centro alcuni dei principali nodi che riguardano la competitività del sistema produttivo.