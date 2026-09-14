Cabina di Regia delle Cinque Regioni, al via il distretto manifatturiero unico del Nord

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È nata la ‘Cabina di Regia delle Regioni del Nord’: formata da Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ha come scopo quello di cercare di costruire una voce comune del sistema economico e produttivo, coordinando le rispettive politiche economiche e industriali. La Cabina di regia ha lanciato subito una grande scommessa: l’istituzione del Distretto unico della manifattura del Nord, con l’intento di essere propositivi nelle relazioni con il Governo italiano e nei confronti della Commissione Europea. L’agenda condivisa tra le Regioni mette al centro alcuni dei principali nodi che riguardano la competitività del sistema produttivo.
I temi al centro dell’agenda
Tra i temi individuati ci sono le aree di accelerazione industriale, insieme agli strumenti territoriali come le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), la Zona Logistica Semplificata (ZLS) e le Reti innovative regionali (RIR): si punta a rendere più efficace l'utilizzo di questi strumenti. Sul tavolo anche il nodo dell'accesso al credito, con al centro gli strumenti necessari a garantire alle imprese condizioni di finanziamento adeguate: si tratta di una questione che riguarda soprattutto le piccole e medie imprese, parte essenziale delle filiere produttive del Nord. Spazio anche all’innovazione, non solo per il sostengo alla nascita di nuove tecnologie ma anche al loro trasferimento nei processi produttivi per aumentare produttività e competitività delle aziende.
I prossimi passi
La costituzione della Cabina di Regia, avvenuta a Torino, è arrivata dopo l’incontro del 30 giugno a Milano tra i rispettivi assessori allo Sviluppo economico: Andrea Tronzano (Piemonte), Vincenzo Colla (Regione Emilia-Romagna), Alessio Piana (Liguria), Guido Guidesi (Lombardia) e Massimo Bitonci (Veneto). Le cinque Regioni hanno concordato di proseguire il lavoro con un prossimo incontro, previsto per il 23 ottobre a Milano in occasione del World Manufacturing Forum e di chiedere successivamente incontri specifici e congiunti con il Governo e con la Commissione europea.