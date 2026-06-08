Il presidente di Orogel Bruno Piraccini è stato nominato Cavaliere del lavoro

Bruno Piraccini, presidente di Orogel e Consorzio Fruttadoro di Romagna, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento è arrivato dopo oltre 50 anni di impegno nel settore cooperativo, agricolo e industriale. Orogel è oggi il primo produttore italiano di vegetali surgelati, e il percorso di Piraccini ha trasformato una realtà agricola locale in un gruppo nazionale senza mai perdere di vista il legame con i soci produttori, i dipendenti e il territorio.