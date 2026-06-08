Il presidente di Orogel Bruno Piraccini è stato nominato Cavaliere del lavoro
"Sono grato al Presidente della Repubblica per questo riconoscimento, che ritengo essere non solo personale, ma soprattutto all’azienda", ha commentato
© Orogel
Bruno Piraccini, presidente di Orogel e Consorzio Fruttadoro di Romagna, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento è arrivato dopo oltre 50 anni di impegno nel settore cooperativo, agricolo e industriale. Orogel è oggi il primo produttore italiano di vegetali surgelati, e il percorso di Piraccini ha trasformato una realtà agricola locale in un gruppo nazionale senza mai perdere di vista il legame con i soci produttori, i dipendenti e il territorio.
Le parole di Bruno Piraccini
“Sono lieto e grato al Presidente della Repubblica per questo riconoscimento, che ritengo essere un riconoscimento non solo personale, ma soprattutto all’azienda. Per tutto ciò che è stato fatto in questi anni, per tutto l’impegno dei collaboratori e dei dirigenti di Orogel, che hanno consentito di raggiungere risultati importanti e che tuttora sono impegnati nel miglioramento dell’attività e nella promozione di un nuovo sviluppo”, ha dichiarato Bruno Piraccini.