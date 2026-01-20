“Broccoli per la ricerca”, la nuova edizione del progetto di Fondazione Umberto Veronesi

“I dati ci mostrano come molti purtroppo continuino a sottovalutare screening e controlli periodici: basti pensare che un numero significativo non si sottopone a visite urologiche regolari e spesso ignora i principali fattori di rischio”, ha aggiunto ancora Monica Ramaioli. “Con I Broccoli per la ricerca rinnoviamo un impegno che per Citrus l’Orto Italiano è identitario: dimostrare che l’agricoltura può essere un mezzo per parlare di prevenzione, cultura e impatto sociale. Crediamo che anche un gesto semplice e quotidiano come portare un broccolo in tavola possa contribuire a generare consapevolezza e sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza”, ha detto Marianna Palella, CEO di Citrus l’Orto Italiano. Infine in occasione della presentazione della nuova edizione del progetto il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra ha detto che “il governo è fortemente impegnato nel difendere e diffondere la salubrità e la tipicità del patrimonio agroalimentare italiano, emblema di eccellenza e di sicurezza alimentare. Il nostro Paese vanta oltre 5500 prodotti agroalimentari tipici che rappresentano una ricchezza immensa, tramite i quali otteniamo ben 897 cibi e vini certificati a marchio IG, di cui l’Italia è leader a livello europeo, che testimoniano la qualità dei nostri prodotti, rendendo uniche la Dieta mediterranea e la Cucina Italiana, riconosciute dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità”.