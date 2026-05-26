La Brilliant Collection di Motorola, motorola signature e moto buds 2 plus con Swarovski

La nuova Brilliant Collection è frutto di una collaborazione tra Motorola e Swarovski che fonde moda e prestazioni. Così motorola signature e moto buds 2 plus combinano un design raffinato e sensoriale e un'estetica espressiva con un'innovazione all'avanguardia. Inoltre lo smartphone è segnato anche dalla sostenibilità: in motorola signature infatti gli utenti trovano materiali riciclati, con oltre il 63% di metalli riciclati e alluminio riciclato al 100% nel telaio intermedio. Questo dispositivo presenta anche vari tipi di plastiche riciclate, incluso il supporto superiore dell'altoparlante che contiene il 65% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 20% di plastica recuperata dagli oceani (OBP).