La Brilliant Collection di Motorola, motorola signature e moto buds 2 plus con Swarovski

Motorola ha lanciato la nuova Brilliant Collection, linea di prodotti esclusiva che riflette il lusso moderno e il design sensoriale. L’ispirazione dei nuovi motorola signature e moto buds 2 plus è legata alle costellazioni. I cristalli Swarovski color Ametista sono incastonati in un motivo trapuntato 3D, che si abbina alla tonalità PANTONE Violet Indigo e alla finitura ispirata alla seta. Insieme, formano un backdrop profondo e lussuoso che ricorda il cielo notturno.
La nuova Brilliant Collection
Motorola signature e moto buds 2 plus presentano cristalli Swarovski e sono abbinati alla tecnologia Sound by Bose per un'esperienza d'ascolto migliorata. In particolare su motorola signature, il colore PANTONE Violet Indigo aggiunge calore al materiale ispirato alla seta. Gli utenti troveranno 20 Cristalli Swarovski color ametista posizionati a mano che scintillano come stelle luminose e cambiano con ogni movimento. Moto buds 2 plus invece sfoggiando 12 cristalli Swarovski su ciascun auricolare. La tecnologia Sound by Bose migliora l'esperienza audio, mentre i nuovi moto buds 2 plus offrono fino a 40 ore di riproduzione totale con la custodia dal design elegante.
Moda, prestazioni e sostenibilità
La nuova Brilliant Collection è frutto di una collaborazione tra Motorola e Swarovski che fonde moda e prestazioni. Così motorola signature e moto buds 2 plus combinano un design raffinato e sensoriale e un'estetica espressiva con un'innovazione all'avanguardia. Inoltre lo smartphone è segnato anche dalla sostenibilità: in motorola signature infatti gli utenti trovano materiali riciclati, con oltre il 63% di metalli riciclati e alluminio riciclato al 100% nel telaio intermedio. Questo dispositivo presenta anche vari tipi di plastiche riciclate, incluso il supporto superiore dell'altoparlante che contiene il 65% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 20% di plastica recuperata dagli oceani (OBP).