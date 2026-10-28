A Firenze torna Be Travel Onlife, l’evento dedicato al turismo il 10 e 11 novembre

Il programma di BTO 2026 ruota intorno a quattro temi: il primo è Destination, che analizza la sostenibilità e la gestione dei flussi tra il modello CopenPay in Danimarca, l'attrazione di talenti di Tulsa Remote, le candidature per i custodi naturali delle Faroe, i viaggi di gruppo con WeRoad, il ruolo delle serie TV nell'attrattività delle destinazioni, con Netflix, e le strategie AI contro l'overtourism. C’è poi Digital Strategy & Innovation, che esplora come stiano cambiando le persone, le comunità e le tecnologie legate al turismo: dalle nuove travel tribes e dalle dinamiche di appartenenza analizzate da Mark Earls alle motivazioni di viaggio raccontate attraverso i dati di Expedia e Booking.com. Focus anche sull’evoluzione dei metamotori e della distribuzione turistica nell’era di Google AI Mode, GEO e AI Agent fino alle nuove frontiere della robotica sociale, con i cani robot di OMAI.cloud, e al valore dell’intelligenza umana.