Bayer Italia, ecco la nuova sede presso il MIND - Milano Innovation District

Bayer Italia ha scelto il Milano Innovation District come nuova sede. L’azienda entra così in un ecosistema che riunisce imprese, università, centri di ricerca, poli ospedalieri e startup. “È molto più di un semplice cambio di indirizzo: rappresenta la Bayer di oggi e la direzione che abbiamo scelto per il futuro”, ha spiegato Arianna Gregis, amministratrice delegata di Bayer Italia. “Continuiamo la nostra storia a Milano, in un luogo che fa dell’innovazione il proprio tratto distintivo. Essere parte di questo ecosistema ci permette di rafforzare il dialogo con realtà diverse, sviluppare nuove sinergie e accelerare percorsi di innovazione capaci di generare valore per le persone, per il sistema sanitario e per il Paese”.
Com’è fatta la nuova sede
La nuova sede è di quasi 4.000 metri quadrati distribuiti su due livelli, una superficie paragonabile all’arena del Colosseo. Gli ambienti alternano aree dedicate al confronto, alla co-creazione e alla socialità a spazi pensati per il lavoro individuale e la concentrazione. “Per noi l’innovazione nasce dall’energia dalle persone: dalle loro idee, dalla passione e dal talento che mettono ogni giorno in ciò che fanno. La nuova sede è il luogo in cui questo patrimonio può esprimersi al meglio, alimentando nuove connessioni per affrontare insieme le sfide del domani”, ha spiegato ancora Arianna Gregis.
L’edificio Horizon in legno
La nuova sede è ospitata in Horizon, l’edificio in legno più alto in Italia e tra i più innovativi d’Europa. Realizzato attraverso una tecnologia costruttiva nata proprio nel MIND District, Horizon è certificato LEED e progettato secondo criteri di edilizia sostenibile, con soluzioni orientate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'edificio. La tecnologia è integrata negli spazi in modo diffuso ma discreto, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza quotidiana. Un’attenzione particolare è infine dedicata anche all’ergonomia degli spazi, con l'obiettivo di adattarsi alle persone nei diversi momenti della giornata lavorativa.