Bayer Italia, ecco la nuova sede presso il MIND - Milano Innovation District

Bayer Italia ha scelto il Milano Innovation District come nuova sede. L’azienda entra così in un ecosistema che riunisce imprese, università, centri di ricerca, poli ospedalieri e startup. “È molto più di un semplice cambio di indirizzo: rappresenta la Bayer di oggi e la direzione che abbiamo scelto per il futuro”, ha spiegato Arianna Gregis, amministratrice delegata di Bayer Italia. “Continuiamo la nostra storia a Milano, in un luogo che fa dell’innovazione il proprio tratto distintivo. Essere parte di questo ecosistema ci permette di rafforzare il dialogo con realtà diverse, sviluppare nuove sinergie e accelerare percorsi di innovazione capaci di generare valore per le persone, per il sistema sanitario e per il Paese”.