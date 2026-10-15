"Autunno in Rosa" di iN’S Mercato, le iniziative dedicate al benessere della donna

Prevenzione, ricerca e benessere: sono questi i temi al centro dell’”Autunno in Rosa” di iN’S Mercato, un programma di iniziative che a ottobre e novembre coinvolgerà clienti, collaboratori e partner nelle attività dedicate al benessere della donna, grazie al progetto iN’s per le donne. Ad aprire “Autunno in rosa” sarà il nuovo ciclo di webinar della prevenzione, realizzato insieme alla Fondazione IEO-MONZINO ETS. Gli incontri sono dedicati alle collaboratrici e ai collaboratori di iN’S e affrontano alcuni dei principali temi legati alla prevenzione oncologica e alla salute femminile e maschile, con il contributo di specialisti.