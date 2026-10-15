"Autunno in Rosa" di iN’S Mercato, le iniziative dedicate al benessere della donna

Prevenzione, ricerca e benessere: sono questi i temi al centro dell’”Autunno in Rosa” di iN’S Mercato, un programma di iniziative che a ottobre e novembre coinvolgerà clienti, collaboratori e partner nelle attività dedicate al benessere della donna, grazie al progetto iN’s per le donne. Ad aprire “Autunno in rosa” sarà il nuovo ciclo di webinar della prevenzione, realizzato insieme alla Fondazione IEO-MONZINO ETS. Gli incontri sono dedicati alle collaboratrici e ai collaboratori di iN’S e affrontano alcuni dei principali temi legati alla prevenzione oncologica e alla salute femminile e maschile, con il contributo di specialisti.
La PittaRosso Pink Parade
Tra gli eventi in programma c’è poi PittaRosso Pink Parade, la camminata a sostegno della ricerca oncologica sui tumori femminili di Fondazione Umberto Veronesi ETS in programma domenica 18 ottobre. iN’S sarà presente il 17 e 18 ottobre all’interno del Villaggio della PittaRosso Pink Parade di Milano con uno stand dedicato, presso il quale i partecipanti potranno ricevere in omaggio una centrifuga preparata con la frutta iN’S e una shopper brandizzata con la grafica dell’opera realizzata da Short Love Message. La presenza nasce dalla volontà di valorizzare il legame tra alimentazione, movimento e benessere per contribuire a uno stile di vita sano.
Come partecipare
Anche per il 2026 la PittaRosso Pink Parade offrirà due modalità di partecipazione: la tradizionale camminata di 5 chilometri a Milano, e un evento diffuso a cui si potrà prendere parte da qualsiasi città italiana. “La prevenzione passa anche dalle scelte di ogni giorno e dalla possibilità di avere accesso a informazioni corrette. Con l’Autunno in Rosa vogliamo dare un contributo concreto alla cultura della prevenzione, mettendo insieme ricerca, alimentazione, movimento e informazione”, ha detto Francesca Anna Salmaso, direttore Marketing & Comunicazione di iN’S.
La raccolta fondi per Fondazione SICO
Il percorso proseguirà poi dal 2 al 30 novembre con una campagna di raccolta fondi a sostegno della Fondazione SICO per la formazione in chirurgia oncologica: per tutta la durata dell’iniziativa nei punti vendita iN’S sarà possibile aggiungere 1 euro alla propria spesa direttamente alla cassa, destinandolo alla Fondazione SICO. Si tratta di un ente italiano no profit impegnato nella formazione specialistica in chirurgia oncologica. In collaborazione con i principali Enti e Università del settore, offre ai giovani talenti un percorso formativo di eccellenza, orientato allo sviluppo di competenze di alta specializzazione.