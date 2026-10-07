Numeri record per “Arena per Tutti”, il progetto di accessibilità del patrimonio lirico

Nel corso di 26 serate speciali il pubblico ha potuto partecipare agli spettacoli grazie ad audiodescrizioni dal vivo per non vedenti e ipovedenti, sottotitoli per persone sorde e supporti in tre lingue: italiano, inglese e tedesco. A registrare la crescita più significativa sono stati i laboratori pre-opera che, con 623 presenze, hanno ottenuto un +24% rispetto alla stagione precedente: è stato registrato il sold out in tutti i 19 appuntamenti in programma, compresi i nuovi percorsi multisensoriali dedicati alla danza e all’orchestra. Inoltre grazie alla sinergia tra Fondazione Arena e Müller, sono stati oltre 14 milioni gli utenti raggiunti sui canali social dei due partner.