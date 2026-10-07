Numeri record per “Arena per Tutti”, il progetto di accessibilità del patrimonio lirico
L’estate 2026 ha visto 3.923 persone con disabilità e accompagnatori partecipare al Festival Arena di Verona, di cui 1.485 attraverso tecnologie dedicate
© Arena per Tutti
Si è chiusa la quarta edizione di “Arena per Tutti”, il progetto nato dalla collaborazione tra Müller Italia e Fondazione Arena di Verona per trasformare l'esperienza del patrimonio lirico in un percorso multisensoriale, inclusivo e partecipativo. L’estate 2026 ha visto 3.923 persone con disabilità e accompagnatori partecipare al Festival Arena di Verona, di cui 1.485 attraverso tecnologie dedicate e percorsi esperienziali ad hoc.
I numeri di “Arena per Tutti”
Nel corso di 26 serate speciali il pubblico ha potuto partecipare agli spettacoli grazie ad audiodescrizioni dal vivo per non vedenti e ipovedenti, sottotitoli per persone sorde e supporti in tre lingue: italiano, inglese e tedesco. A registrare la crescita più significativa sono stati i laboratori pre-opera che, con 623 presenze, hanno ottenuto un +24% rispetto alla stagione precedente: è stato registrato il sold out in tutti i 19 appuntamenti in programma, compresi i nuovi percorsi multisensoriali dedicati alla danza e all’orchestra. Inoltre grazie alla sinergia tra Fondazione Arena e Müller, sono stati oltre 14 milioni gli utenti raggiunti sui canali social dei due partner.
L’impegno di Müller For People
“Arena per Tutti” si inserisce all'interno di Müller For People, il piano a lungo termine con cui l'azienda veronese promuove e sostiene progetti di sostenibilità sociale. “L'entusiasmo registrato quest'anno e la partecipazione straordinaria della community online testimoniano il valore di un’iniziativa che ha saputo abbattere le barriere tradizionali dello spettacolo dal vivo. Portare l'Opera a un pubblico sempre più vasto attraverso esperienze multisensoriali innovative rappresenta un traguardo di grande rilievo”, ha dichiarato Paola Scandola, direttrice Marketing di Müller Italia.