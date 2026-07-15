Arena per Tutti 2026, Müller Italia e Fondazione Arena insieme per un’opera senza barriere

Nel 2026 i percorsi multisensoriali, accanto alle esperienze già consolidate nel corso degli anni, si arricchiscono con nuove proposte dedicate alla musica e alla danza: queste sono pensate per offrire modalità sempre più immersive di vivere l’opera. Nel 2025 sono state 3.993 le persone con disabilità coinvolte, con una crescita significativa rispetto all’anno precedente e un aumento della partecipazione anche a livello internazionale. “Sostenere Arena per Tutti fin dalla sua genesi ci ha permesso di trasformare l’accessibilità in un valore condiviso”, ha detto Paola Scandola, direttore marketing di Müller Italia. “Questo progetto non è solo un’iniziativa sociale, ma un modello di inclusione che dimostra come la cultura possa e debba essere aperta a tutti. Il nostro obiettivo è continuare a superare ogni ostacolo, affinché l'emozione dell'opera diventi un'esperienza realmente accessibile e collettiva”.