Inaugurata “L’Arena di Catania”, nuovo polo dedicato a shopping, servizi e ristorazione

La sostenibilità ha rappresentato uno dei principi guida del progetto: l’Arena di Catania è infatti dotata di un impianto fotovoltaico da quasi 2,3 MW, in grado di produrre oltre 3,3 GWh di energia ogni anno, alimentando la struttura attraverso energia pulita e rinnovabile. Sono presenti poi sistemi di refrigerazione a CO₂ naturale, illuminazione LED, impianti ad alta efficienza energetica e un innovativo sistema di gestione delle acque meteoriche realizzato attraverso pavimentazioni drenanti e nuove infrastrutture idrauliche, contribuendo a migliorare la resilienza ambientale dell'intera area. Nel boschetto della Playa sono poi stati messi a dimora 95 nuovi alberi e 290 cespugli, mentre il Parco Lizzio è stato oggetto di un intervento di riqualificazione con 24 specie arboree, 600 specie arbustive, il ripristino degli impianti di irrigazione e la riattivazione di due beverini pubblici.