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Sarà visitabile gratuitamente fino 29 novembre presso a Sala Colonne della Fabbrica del Vapore di Milano la mostra “Archivio del mare – Memorie e tracce dei naufragi nel Mediterraneo”, promossa da Fabbrica del Vapore – Comune di Milano e realizzata da SOS MEDITERRANEE e ZONA. L'esposizione raccoglie materiali inediti, fotografie e testimonianze legati a due delle più gravi tragedie che hanno segnato la storia recente delle migrazioni nel Mediterraneo: il naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 e quello di Cutro del 26 febbraio 2023. La mostra nasce in occasione dei primi dieci anni di attività di SOS MEDITERRANEE ed è realizzata dal fotografo Karim El Maktafi e curata da Giulia Tornari, presidente di ZONA.
“I naufragi non sono accidentali”
“I naufragi sono spesso descritti come episodi tragici o accidentali. Non lo sono. Né si sono verificati in un vuoto giuridico. Il diritto marittimo internazionale è chiaro: gli Stati hanno l'obbligo di salvare qualsiasi persona in pericolo in mare”, ha detto Valeria Taurino, direttrice di SOS MEDITERRANEE. “L’intento della mostra è testimoniare quanto accaduto e quanto accade ancora nel Mediterraneo”. Giulia Tornari, presidente di ZONA, ha spiegato che “Archivio del mare non è solo un evento culturale, ma anche un atto di conservazione ed elaborazione della memoria dei naufragi avvenuti nel Mediterraneo”.
La mostra “Archivio del mare”
Al centro di “Archivio del mare” ci sono le storie di chi ha vissuto le tragedie di Lampedusa e di Cutro e di chi, ancora oggi, porta con sé il dolore della perdita. Tra le testimonianze raccolte c'è quella di Asif, oggi diciannovenne, che vive in Germania. Aveva appena 15 anni quando, insieme alla sorella Latifa, lasciò l'Afghanistan dopo il ritorno al potere dei Talebani. Dopo otto mesi di viaggio, i due fratelli raggiunsero l'Italia. Ma il 26 febbraio 2023 Latifa perse la vita nel naufragio di Cutro. “Non volevo rimanere in Italia dopo quello che era successo, troppo dolore, e sono andato in Germania, dove studio per diventare infermiere come lo era mia sorella. Non ho potuto mandare il suo corpo in Afghanistan, quindi lo abbiamo mandato in Pakistan, dove ora è sepolta”, ha raccontato Asif.
Il Festival “Umane parole”
La mostra si inserisce in un più ampio programma di iniziative promosse da SOS MEDITERRANEE alla Fabbrica del Vapore. Il 21 e 22 novembre, presso lo Spazio Cisterne, si terrà infatti la prima edizione del Festival “Umane parole”: due giornate di performance, spettacoli, proiezioni e dialoghi che coinvolgeranno associazioni, cittadini e cittadine e operatori dei media.