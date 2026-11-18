Al centro di “Archivio del mare” ci sono le storie di chi ha vissuto le tragedie di Lampedusa e di Cutro e di chi, ancora oggi, porta con sé il dolore della perdita. Tra le testimonianze raccolte c'è quella di Asif, oggi diciannovenne, che vive in Germania. Aveva appena 15 anni quando, insieme alla sorella Latifa, lasciò l'Afghanistan dopo il ritorno al potere dei Talebani. Dopo otto mesi di viaggio, i due fratelli raggiunsero l'Italia. Ma il 26 febbraio 2023 Latifa perse la vita nel naufragio di Cutro. “Non volevo rimanere in Italia dopo quello che era successo, troppo dolore, e sono andato in Germania, dove studio per diventare infermiere come lo era mia sorella. Non ho potuto mandare il suo corpo in Afghanistan, quindi lo abbiamo mandato in Pakistan, dove ora è sepolta”, ha raccontato Asif.