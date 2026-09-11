L’Antica Gelateria Matteo apre a Milano, i Fruttini Gelato sbarcano in centro città

Il progetto di sviluppo non si fermerà, comunque, al primo punto vendita: è infatti prevista nel 2027 l’apertura di un secondo negozio in Europa, in una città che sarà annunciata successivamente. Una nuova tappa nella lunga storia dell’Antica Gelateria Matteo: è nata nel 1962 a Lancusi, in provincia di Salerno, dove Matteo Napoli sviluppa una concezione di gelato gourmet basata sulla qualità delle materie prime e sulla ricerca degli abbinamenti. “La nostra storia non nasce dai Fruttini”, hanno spiegato ancora i soci. “I Fruttini sono arrivati dopo, come risultato di una conoscenza del gelato costruita negli anni. Matteo ha passato una vita a studiare il prodotto, a provare, correggere e perfezionare. Oggi abbiamo una panchina lunghissima di gusti e ricette: un patrimonio che continua a essere una fonte di ispirazione”.