Amevista, azienda fondata in Italia nel 2022 da Francesco Giontella e attiva nel settore dell’occhialeria, sta conoscendo una significativa crescita: il fatturato infatti è passato in tre anni - dalla nascita fino al 2025 - da circa 600 mila euro a oltre 30 milioni di euro e punta a quota 40 milioni. Amevista ha costruito un’offerta che comprende oltre 140 brand internazionali, tra cui Miu Miu, Ray-Ban, Dior e Gucci, e consolidato la propria presenza sui principali mercati internazionali tra cui Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Italia. L’obiettivo dell’azienda è costruire un’esperienza eyewear capace di funzionare in modo efficace indipendentemente dal Paese in cui si trova il cliente.