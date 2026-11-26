Amevista, azienda fondata in Italia nel 2022 da Francesco Giontella e attiva nel settore dell’occhialeria, sta conoscendo una significativa crescita: il fatturato infatti è passato in tre anni - dalla nascita fino al 2025 - da circa 600 mila euro a oltre 30 milioni di euro e punta a quota 40 milioni. Amevista ha costruito un’offerta che comprende oltre 140 brand internazionali, tra cui Miu Miu, Ray-Ban, Dior e Gucci, e consolidato la propria presenza sui principali mercati internazionali tra cui Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Italia. L’obiettivo dell’azienda è costruire un’esperienza eyewear capace di funzionare in modo efficace indipendentemente dal Paese in cui si trova il cliente.
La sede di Amevista
In ogni caso il quartier generale di Amevista è a Roma, in zona Flaminia, all’interno di una struttura di circa 5mila metri quadrati che riunisce uffici, magazzino e laboratorio ottico. Qui il magazzino e il laboratorio lavorano attraverso workflow semi-automatizzati e tecnologie dedicate alla gestione degli ordini. Oggi il catalogo Amevista comprende oltre 100.000 SKU, a supporto di un’offerta ampia e diversificata. Il piano di sviluppo prevede inoltre entro il 2027 il raddoppio degli spazi, fino a circa 10mila metri quadrati. Il cuore del business dell’azienda è l’e-commerce internazionale: una piattaforma digitale progettata per raggiungere clienti in tutto il mondo e crescere su nuovi mercati senza i limiti di una rete retail tradizionale. Ogni anni vengono registrate oltre 70 milioni di visite e più di 10 milioni di utenti.
Il laboratorio e il Virtual Try-On
L’azienda inoltre dispone di un laboratorio ottico interno, dove un team di tecnici specializzati gestisce direttamente diverse fasi della personalizzazione dell’occhiale, dal il controllo qualità al taglio e montaggio finale. Il cliente può scegliere online la propria montatura e personalizzare le lenti in base alle proprie esigenze. Le customizzazioni degli occhiali vengono completate in soli 20 minuti, mentre la capacità di sagomazione delle lenti raggiunge oggi fino a 2mila unità al giorno, con l’obiettivo di arrivare a 4mila nella prossima fase di sviluppo. Infine è disponibile l’esperienza digitale Virtual Try-On, che permette di provare virtualmente una montatura prima dell’acquisto.