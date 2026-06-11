Amazon lancia “Destinazione Sud”, iniziative per celebrare le comunità del Mezzogiorno
Nell’ambito del progetto sono previsti incentivi alle pmi, impegno nello sviluppo di parchi solari e il “Prime Day Festival" a Palermo dal 19 al 21 giugno
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Amazon, per festeggiare l’arrivo di Prime Day, ha deciso di lanciare “Destinazione Sud”: si tratta di un insieme di iniziative per celebrare i clienti e le comunità del Mezzogiorno, tramite offerte e programmi dedicati. Tra queste l’azienda ha messo a disposizione degli incentivi dedicati alle nuove pmi del Sud: si tratta di un credito sulle commissioni di segnalazione fino a 500€ per i partner di vendita idonei che propongono i propri prodotti all'interno della vetrina Made in Italy.
I parchi solari in Sicilia
Amazon inoltre, con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, ha contribuito allo sviluppo di sette progetti solari in Sicilia, che contribuiscono ad alimentare le attività dell'azienda in Italia con energia rinnovabile. Lo sviluppo di quattro di questi impianti è iniziato nel 2025, che si aggiungono ai tre progetti già attivi nella regione. A questi si affiancano gli impianti fotovoltaici installati sui tetti di 32 siti logistici in Italia, per un totale di 40 progetti.
Il Prime Day Festival a Palermo
E ancora, quest’anno Amazon ha lanciato il “Prime Day Festival” a Palermo: si tratta di un evento aperto al pubblico, ad accesso libero fino a esaurimento posti e gratuito, che si terrà da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Il locale NAUTO si trasformerà in un villaggio Prime aperto ogni giorno dalle 17:30 alle 23:30. Lo spazio si animerà con musica dal vivo, incontri letterari e DJ set. "Palermo accoglie con favore la scelta di Amazon di organizzare in città il Prime Day Festival 2026, un'iniziativa che conferma l'attenzione crescente verso il Sud Italia e il ruolo sempre più centrale del nostro territorio nei percorsi di innovazione, sviluppo e valorizzazione delle comunità locali” ha dichiarato Roberto Lagalla, sindaco della città di Palermo.
Il Sud come priorità strategica
“Il Sud rappresenta per Amazon una priorità strategica e un'area di crescita fondamentale. Dal nostro arrivo in Italia abbiamo investito complessivamente oltre 2 miliardi di euro nelle regioni del Sud, generando più di 3000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato e oltre 1,5 miliardi di euro di impatto economico aggiuntivo. Oggi, con ‘Amazon Destinazione Sud' vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti di queste regioni, continuando a migliorare l'esperienza cliente e valorizzando il territorio. Dal Prime Day Festival di Palermo, all’espansione dei nostri punti di ritiro e dell’opzione di pagamento in contanti, ogni iniziativa è pensata per celebrare e servire meglio i milioni di clienti del Sud che ci scelgono ogni giorno”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia.