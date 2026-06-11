Amazon lancia “Destinazione Sud”, iniziative per celebrare le comunità del Mezzogiorno

“Il Sud rappresenta per Amazon una priorità strategica e un'area di crescita fondamentale. Dal nostro arrivo in Italia abbiamo investito complessivamente oltre 2 miliardi di euro nelle regioni del Sud, generando più di 3000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato e oltre 1,5 miliardi di euro di impatto economico aggiuntivo. Oggi, con ‘Amazon Destinazione Sud' vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti di queste regioni, continuando a migliorare l'esperienza cliente e valorizzando il territorio. Dal Prime Day Festival di Palermo, all’espansione dei nostri punti di ritiro e dell’opzione di pagamento in contanti, ogni iniziativa è pensata per celebrare e servire meglio i milioni di clienti del Sud che ci scelgono ogni giorno”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia.