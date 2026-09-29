Adventure S.p.A. lancia nuovo progetto franchising “Ameconviene.it”: cosa prevede

Adventure S.p.A. ha deciso di lanciare un nuovo progetto di franchising, con lo scopo di sviluppare una rete nazionale di hub multiservizi a marchio ameconviene.it. La società ha deciso questa novità per integrare in un unico punto fisico consulenza, comparazione e servizi dedicati alle esigenze delle famiglie. La logica è quella "phygital", nella quale il consulente assume un ruolo centrale come interlocutore stabile del cliente e punto di connessione tra i diversi servizi disponibili.
La presenza territoriale
Il progetto prende avvio valorizzando una presenza territoriale già composta da 150 punti vendita, di cui 120 store a marchio QuiPoste e 30 punti vendita a marchio ameconviene.it, e prevede il progressivo sviluppo di una rete in franchising dedicata. Il progetto sarà presentato ufficialmente in occasione del Salone del Franchising Milano, in programma dall’1 al 3 ottobre 2026.
La visione di Adventure S.p.A.
“Con questo progetto vogliamo portare ameconviene.it ancora più vicino ai clienti, trasformando la piattaforma digitale in un ecosistema integrato di servizi, consulenza e presenza territoriale. Il valore del modello nasce anche dalla capacità di creare punti vendita frequentati con continuità, grazie a servizi quotidiani e ricorrenti, all’interno dei quali costruire una relazione stabile e offrire progressivamente consulenza su energia, telefonia e servizi finanziari”, ha spiegato Silvana Cozza, CEO di Adventure S.p.A.