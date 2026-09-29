Adventure S.p.A. lancia nuovo progetto franchising “Ameconviene.it”: cosa prevede

Adventure S.p.A. ha deciso di lanciare un nuovo progetto di franchising, con lo scopo di sviluppare una rete nazionale di hub multiservizi a marchio ameconviene.it. La società ha deciso questa novità per integrare in un unico punto fisico consulenza, comparazione e servizi dedicati alle esigenze delle famiglie. La logica è quella "phygital", nella quale il consulente assume un ruolo centrale come interlocutore stabile del cliente e punto di connessione tra i diversi servizi disponibili.