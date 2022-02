A Milano l'hamburgeria con i prodotti plant-based only dove la carne è l’eccezione

Alla luce di questi cambiamenti, vede la luce a Milano la prima hamburgeria dove le portate sono solo plant-based e dove la carne tradizionale è l’alternativa, l’eccezione. Si chiama 3B - come Burger, Beer & Bitter - e si trova in via Vigevano, in zona Navigli.

La proposta è di un menu totalmente vegetale a marchio Future Farm, la foodtech brasiliana entrata da pochi mesi nel mercato italiano con i suoi prodotti di carne a base vegetale con lo stesso sapore, consistenza e succosità di quella di origine animale. Per chi ama la tradizione, l’unica e sola alternativa agli hamburger, ai sandwich e alle insalate completamente plant-based sarà una sola proposta di carne.

Si rovescia il paradigma per cui la solita alternativa vegetale e vegana diventa invece la protagonista, il piatto principale, relegando il ruolo secondario alla “solita” carne. La regola è il plant-based e l’eccezione è la carne. Naturalmente nessun piatto può essere degustato senza una buona birra o un buon drink: ecco svelate, quindi anche le altre due “b”: Birra e Bitter.

L’idea dell’hambugeria 3B nasce da Giovanni Parmeggiani e Giuseppe Mazzeo, imprenditori attivi da tempo nel mondo della ristorazione: il primo ha collaborato anche al lancio della startup Ghe-sem e il secondo è uno dei soci dello storico Bar Magenta. Insieme gestiscono dallo scorso maggio Recicli, un bar con ciclofficina in zona Navigli.

L’intento dei due imprenditori è di integrare sempre di più l’esperienza della ristorazione e della mixology con il benessere e la salute. La sfida, quindi, con il nuovo format 3B è di creare un progetto che si approccia a concetti chiave come l’equilibrio nutrizionale, la qualità delle materie prime, la sostenibilità dei processi produttivi, mettendo sempre a disposizione dei clienti le ultime novità e le migliori innovazioni nel campo dell’alimentazione. È da qui che parte l’interesse per il mercato crescente dei prodotti plant-based e la collaborazione in esclusiva con il brand Future Farm.

Burger, macinato, polpette, pollo e tonno a base vegetale Future Farm saranno i protagonisti di gustose ricette che potranno essere accompagnate dalla speciale birra artigianale del Birrificio Vetra e da oltre 100 etichette di bitter particolari per i palati più fini. Non mancherà nel menù la carne bovina, come già anticipato. La carne che verrà proposta come unico burger alternativo proviene da animali ben nutriti e allevati con rispetto allo stato semi-brado sui pascoli del Gran Paradiso in Val D’Aosta, le cosiddette mucche “felici”. Con 3B sarà anche possibile acquistare i prodotti Future Farm direttamente nel locale oppure ordinarli a casa grazie a un accordo con Glovo.