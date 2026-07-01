“50 in a Day”, alle OGR Torino la giornata dedicata all’ecosistema dell’innovazione

Si è tenuta ieri, 30 giugno, la seconda edizione di 50 in a Day: l’evento ha riunito alle OGR Torino oltre cinquanta startup e scaleup attive nei settori Life Sciences, Smart Cities e Aerospace, insieme a investitori, corporate e istituzioni dell'ecosistema deeptech italiano ed europeo. Tra le oltre 50 startup protagoniste della giornata, che rappresenta un format unico in Italia, sono state presentate tecnologie che spaziano dalla salute all'agritech, dall'intelligenza artificiale all'aerospazio. Tre i palchi paralleli presenti: Life Sciences, Smart Cities e Aerospace. Dopo le presentazioni, sono stati assegnati i premi alle imprese che si sono distinte per efficacia, visione e potenziale di sviluppo. L’evento è stato organizzato dalle OGR Torino, hub della Fondazione CRT, insieme agli incubatori 2i3T dell'Università di Torino e I3P, Incubatore del Politecnico di Torino, con la collaborazione di Microsoft Italia e il supporto di Talent Garden, Italian Tech Alliance, Unione Industriali Torino e InnovUp in qualità di ecosystem partner.